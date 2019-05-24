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港租金平均2.8萬 續「貴絕全球」

2019-05-24 列印
　　德意志銀行周二公佈《2019年全球物價報告》指，美國三藩市為全球人工最高的城市；而生活成本方面，香港租金則「貴絕全球」。香港繼續是全球兩房單位平均月租最貴的城市，平均月租達到二萬八千九百元港元，此數字已低於去年的二萬九千三百港元，但遠高於一四年的二萬四千一百港元。排名第二及第三的分別是三藩市及紐約，月租分別是二萬八千港元及二萬二千港元。

　　香港今年的平均月薪為一萬八千八百港元，位列第二十七位，較去下跌三位。第一名為三藩市，扣入息稅後平均月薪高達五萬一千港元，原因與當地發達的科技產業有關，從去年就第二名升上榜首，第二位的蘇黎世則榜首不保，雖然平均工資加了百分之二點三，仍有四萬六千港元。

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