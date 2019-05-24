﻿補習老師涉非禮﻿﻿女童作供﻿

男補習老師涉嫌於去年暑假三度在位於新蒲崗的補習社內，伸手入十一歲升小六女童衣服內摸索其胸部及肚皮，補習老師否認三項猥褻侵犯罪，案件昨於九龍城裁判法院開審。女童憶述事發經過，她指被告「會無端端行埋嚟……伸手入我衫入面，成（個上）身都俾佢摸嚟摸去」，女童指被告摸完她身體後更指「唔錯喎」及偷笑。



三十歲被告李逸康被控於一八年七月內兩度在新蒲崗某補習社內非禮女童X，李亦被控於同年八月在同一地點非禮女童X。控方昨於庭上播放女童X的錄影會面記錄，十一歲女童X在社工的引導下憶述事發經過，X從一六年至一八年暑假便到涉案補習社補習，被告李逸康（她稱為康Sir）一直為她補習，直至去年暑假期間康Sir曾三次伸手入其衣內摸胸。X指第一次事件發生於一八年七月尾，康Sir趁其他同學全都去洗手間時「無端端行埋嚟」，雙手從衣物下方伸手入衣內摸其胸口及肚皮，X反抗後康Sir再其衣領位置伸手入內摸胸超過四分鐘，X形容她當時「唔知發生咩事，推開佢（康Sir）又伸番入嚟」，而康Sir「摸完之後就話『唔錯』，跟住就喺度笑」。



第二次事件發生時，康Sir打算行向X時，另一位同學多番調皮地阻止康Sir去路，康Sir便「好惡好大聲咁叫佢返埋位」，康Sir遂伸手入X衣內摸胸摸肚，X反抗後康Sir則推她到牆壁繼續摸，X便踎低避開。第三次亦是類似情況，康Sir伸手入X衣內摸胸按壓，但X期間推開康Sir的膊頭並大力踢向康Sir，康Sir還擊並踢至X腳致瘀傷。



女童X在憶述上述三次事件，均一直以貌似打麻將打圈洗牌的手勢去形容被告摸她的手勢，X亦指被告期間曾按壓其胸口數下。X形容她三次均不敢大叫，「好驚，想反抗，驚我大叫佢會打我、驚人地見到會話俾人聽，好尷尬」，「我驚爸爸媽媽知道咗會好嬲去鬧（康Sir），就會成個商場啲人都知道我被人非禮，所以我唔敢同佢哋講」。



