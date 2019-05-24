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陳錦康設靈 千人到場弔唁

2019-05-24 列印
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　　畢生服務勞工界，為工傷者爭取權益的工業傷亡權益會總幹事陳錦康，本月五日病逝，享年六十歲。陳的喪禮在紅磡萬國殯儀館舉行，昨晚設靈。靈堂佈置簡潔，中間放有陳的遺像，橫幅寫有主懷安息。陳的遺孀與兒子親友及各界人士近千人到場弔唁。政務司司長張建宗及勞工及福利局局長羅致光亦有到場致哀。喪禮以基督教儀式舉行。陳今日出殯，遺體會送往鑽石山火葬場火化。本月三十日進行追思會。

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