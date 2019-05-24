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網上售冒牌限量版波鞋 涉款40萬

2019-05-24 列印
■海關檢獲八十四對仿真度高的冒牌限量版球鞋，連同受害人檢獲的冒牌球鞋共一百五十六對。
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　　海關偵破透過社交平台出售冒牌限量版球鞋案。關員早前接獲十宗投訴，指透過網上商店購買限量版波鞋，但付款及收到郵寄的波鞋時，發現為冒牌貨，要求退款時即失去聯絡，懷疑受騙，共涉款項四十萬元。最大一宗涉及金額達十三萬元，涉及七十對波鞋。

　　關員深入調查後，有關冒牌限量版球鞋售價一千至八千元不等。關員鎖定目標疑人後，前日採取拘捕行動，趁一名二十四歲男子到速遞中心郵貨後離開時截停拘捕，在中心及其住所內共檢獲八十四對仿真度高的冒牌限量版球鞋，連同受害人檢獲的冒牌球鞋共一百五十六對。

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