行人疏忽過馬路案 審訊踏入第68天

以色列考古物管理局和四所大學的研究人員利用古代容器提取的「古老酵母」，成功釀製啤酒和蜂蜜酒，並於周三在耶路撒冷舉行的記者會上介紹他們的製成品。專家們估計，那些「古老酵母」已有五千多年歷史，有份參與這項研究計劃的以色列巴伊蘭大學的邁耶教授，特意用一個古老器皿把啤酒倒在一隻現代玻璃酒杯內，格外有風味。今次是科學家首次令古代酵母「復活」並成功釀製發酵飲料。 這項研究計劃有助現代人重塑歷史，更好地去了解古代人的飲食習慣和口味，考古學家在以色列多個考古遺跡內發現陶器碎片，在陶器碎片的縫隙中找到那些酵母，推斷它們的年代可追溯至公元前三千年至公元前四世紀。

2019-05-24