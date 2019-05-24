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行人疏忽過馬路案 審訊踏入第68天

2019-05-24 列印
　　東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明審理一宗尼泊爾女子涉嫌疏忽過馬路傳票案，昨進入第六十八天審訊。辯方代表候振輝就撤換裁判官申請繼續陳辭，指何官曾力勸（Urge）尼泊爾女子改聘代表律師，但何官反駁改聘律師乃被告的個人決定。何官又怒斥辯方，陳辭內容重複，浪費法庭時間，辯方解釋：「I didn't repeat，I merely highlight。（我沒有重複，我只是強調。）」何官聽畢辯方候振輝陳辭後，認為內容多處有不實的地方，需時參考以前審訊中證人口供的謄本澄清，並將案押後至下月三日再續。

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