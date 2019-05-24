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梁天琦撤回選舉呈請

2019-05-24 列印
　　本土民主前線前發言人梁天琦參選二○一六年立法會選舉被「DQ」，同年十月入稟高等法院提出選舉呈請，但案件遲遲未有進展。梁天琦昨早透過律師向法庭申請撤銷呈請，獲法官區慶祥接納。梁天琦同意承擔所有答辯人的訟費。

　　選舉管理委員會於二○一六年首次要求立法會參選人在法定提名表格外，額外加簽一份確認書，確認參選人真誠擁護《基本法》。時任香港民族黨召集人陳浩天提出選舉呈請，去年二月遭區官駁回。

　　梁天琦另涉二○一六年旺角騷亂案，他最終因參與暴動及襲警被判囚六年。律師預料他將於二○二二年一月出獄。

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