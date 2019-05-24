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曹貴子返港往廉署報到

2019-05-24 列印
　　被控串謀詐騙的康宏環球前董事曹貴子，獲准到澳洲處理移民事宜後已回港，昨早現身廉署報到。穿上西裝的曹貴子在廉署逗留約十分鐘後離開。曹貴子涉嫌串謀詐騙聯交所及康宏董事局、股東和投資者，導致康宏的附屬公司以逾八千九百萬元收購他持有的一間投資公司。曹貴子被廉政公署落案起訴一項串謀詐騙罪名。

　　曹貴子本月十六日在東區裁判法院提堂，案件押後至七月二十四日以索取法律意見。裁判官批准曹貴子於本月十九至二十二日離港處理移民事宜，並以七十萬元擔保外出候訊。

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