﻿極限運動飽受網民指責﻿ ﻿飛躍道好手轉人生跑道﻿

電影片段裏，動作巨星飛簷走壁，高樓躍下輕鬆自如，讓人驚歎；現實世界中，飛躍道愛好者跨欄爬牆，飛越不同大廈天台，形同玩命。熱愛該「極限運動」的好手關永泰，坦言過往跳躍失足，導致骨裂和尿道斷裂，依然堅持飛躍，奈何終究沒法改變公眾的負面印象，現已決定放棄推廣該運動，重拾書本，希望升讀大學，「飛躍道曾經是人生唯一意義，現在心灰意冷了。」



一段飛躍道能手由南山邨南樂樓十一樓頂層逐層跳下的短片，本月初在網上瘋傳，四十秒驚心動魄，網民紛紛斥責片中人行為鹵莽。



片中主角、任職紮鐵工人的關永泰接受專訪時說：「飛躍道精神，在於克服恐懼！」年少時沉迷網上遊戲，學業成績欠佳，性格內向兼缺乏自信，乘坐小巴也不敢高喊「有落」。直至○六年，他升讀中三之前的暑假，觀看了法國電影《暴力特區》（District 13），對男主角高超的飛躍技巧着迷，隨即上網瀏覽有關飛躍道的影片，並在網上討論區結交同好，相約至體育館練習，經歷無數失敗，完成了不同難度動作，信心日增，漸漸脫離「宅男」行列。



為推廣該項極限運動，讓愛好者通過交流提升技能，關○六年底與多名好手創立香港飛躍道協會，十三年來不時舉辦工作坊開班授徒，也曾到訪河北一個雜技團，與七八歲小孩一同練習半年，只為苦練單手倒立技巧，並前往法國、英國、比利時、澳洲和台灣等地，與不同高手交流。



在愛好者眼中，飛越不同大廈天台，或在高樓邊陲跑跳，是挑戰自我的表現，不少人則批評是自尋死路，開班授徒是坑害青少年。關承認，該項活動有危險性，未經訓練進行與自殺無異。他指出，專業玩家均接受至少五年訓練，從平地開始鍛煉體能、身體協調和平衡等基本功，每一動作反覆進行四五百次，確保熟練才逐步提升高度，展現身手之前也多番排練，並勘察路線需要接觸的欄杆、水渠等物件是否穩固。至於遭斥責害人子女，他稱：「玩體操有機會癱瘓，踢足球隨時斷腳，逛街可能被車撞死！」



準備充足，不代表零意外，過往曾有久經訓練的「空中飛人」墮樓身亡，關永泰也曾受重傷。他憶述，一○年在昂坪360表演，因體力不支，跳越一米高欄杆不慎絆倒在地，造成手腕骨裂，治療大半年時間才瘉合；一四年某天則從一個欄杆頂部，跳躍至另一欄杆時踏空，落地撞擊兩腿之間，送醫後證實尿道斷裂，九個月內須用尿袋排泄。



重考DSE 目標讀中醫



他坦言，由於港人普遍對飛躍道反感，訓練期間不時遭人指責和驅趕，甚至報警，故此去年九月已意興闌珊，現打算盡最後努力，未來半年繼續授徒和推廣，此後會放棄有關行動，只偶爾飛躍自娛。他打算再次求學，重考中學文憑試（DSE），希望升讀大學，「成為中醫師，是人生第二個目標。」



