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林鄭：樂見創企增 續投放資源支持

2019-05-24 列印
　　特首林鄭月娥昨早出席「科創築夢　青創未來──華商青年企業家（香港）論壇」表示，本港的初創氛圍日益濃厚。而初創企業一共聘用超過九千五百人，較一七年上升超過百分之五十。她指，政府樂見創企的增加，故會在不同範疇持續投放資源，以支持創企發展。

　　此外，林鄭表示，推動創科發展是本屆政府其中一項重點政策，因為發展創科能夠創造新的產業，促進本港經濟多元發展。

　　林鄭又指，自上任已投放一千一百億港元推動創科產業，而上月推出新的採購政策，正以創新為採購原則之一，希望可增加具創意標書的中標。

　　她建議，青年創業家宜注意早前粵港澳大灣區建設領導小組公佈的新措施，當中一項措施正是，廣東省會為在大灣區廣東城市創業的香港青年，提供包括創業培訓補貼、一次性創業資金和租金補貼等優惠措施。

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