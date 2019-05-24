此外，林鄭表示，推動創科發展是本屆政府其中一項重點政策，因為發展創科能夠創造新的產業，促進本港經濟多元發展。
林鄭又指，自上任已投放一千一百億港元推動創科產業，而上月推出新的採購政策，正以創新為採購原則之一，希望可增加具創意標書的中標。
她建議，青年創業家宜注意早前粵港澳大灣區建設領導小組公佈的新措施，當中一項措施正是，廣東省會為在大灣區廣東城市創業的香港青年，提供包括創業培訓補貼、一次性創業資金和租金補貼等優惠措施。
新一期居屋六個屋苑以五九折發售，昨天起接受申請，並首次可以網上遞表，不少心急的市民昨早八點前往樂富房委會客戶服務中心，排隊索取申請表。行列中不乏九十後，他歎道：「公屋無資格，私樓買唔起，居屋五九折相當...
2019-05-24
各國封殺華為步伐未有放緩跡象，繼早前谷歌宣佈中止與華為合作後，昨日傳出更多來自各國不同的企業加入戰團，包括日本東芝公司為了檢查供應給中國電訊設備生產商華為技術的產品中是否包含美國製零部件，已全面暫停向華為出貨；英國晶片設計公司ARM，以及英國電訊集團則宣佈暫停供應華為手機。為應對外界的封殺，而松下則否認中止與華為合作，據了解，中國政府隨時準備支援華為。 據共同社報道，日本東芝公司昨日宣佈為了檢查供應給中國通信設備巨頭華為技術的產品中是否包含美國產零部件，已全面暫停出貨。日本企業正加緊確認供應給華為的電子零部件是否牴觸美國的禁運措施，據悉，東芝未透露停止出貨的具體產品，但可能...
2019-05-24
以色列考古物管理局和四所大學的研究人員利用古代容器提取的「古老酵母」，成功釀製啤酒和蜂蜜酒，並於周三在耶路撒冷舉行的記者會上介紹他們的製成品。專家們估計，那些「古老酵母」已有五千多年歷史，有份參與這項研究計劃的以色列巴伊蘭大學的邁耶教授，特意用一個古老器皿把啤酒倒在一隻現代玻璃酒杯內，格外有風味。今次是科學家首次令古代酵母「復活」並成功釀製發酵飲料。 這項研究計劃有助現代人重塑歷史，更好地去了解古代人的飲食習慣和口味，考古學家在以色列多個考古遺跡內發現陶器碎片，在陶器碎片的縫隙中找到那些酵母，推斷它們的年代可追溯至公元前三千年至公元前四世紀。
2019-05-24
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，美聯高級營業經理劉志偉表示，奧運站凱帆軒1座極高層D室，面積450方呎，兩房間隔，望海景，吸引用家承接，成交價965萬，呎價21444元。據了解，原業主於1...
2019-05-24
美國針對中國科技企業的制裁不斷擴大，中美貿易戰惡化，勢打擊各國經濟增長，形成全球股市齊瀉局面！除中港股市受壓，歐美股市亦同受拖累，杜指昨晚開市急挫400點，跌幅達1.5%，科技股指數納指亦跌1.5%。...
2019-05-24
墨西哥前鋒卡路士韋拿放棄美洲金盃專心美職，成功帶領FC洛杉磯高踞總排名首位，個人亦於射手榜領導群雄。周五聯賽主場出戰蒙特利爾衝擊，此子有力延續近三輪皆有士哥的腳風領軍全取三分，捧主勝。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台明早10:30直播） 卡路士韋拿今季在FC洛杉磯表現突出，於三月和四月連續兩個月當選美職最佳球員，上仗作客FC達拉斯完場前十分鐘射入十二碼助球隊逼和1:1，保住聯賽連續五輪不敗走勢。這名墨西哥射手更連續三輪聯賽有士哥，本季十四輪獨得十四球和七次助攻，以五球壓倒洛杉磯銀河王牌伊巴謙莫域高踞射手榜首位，今晚主場有望延續勇態...
2019-05-24
時間回到1986年4月26日凌晨，距烏克蘭（前蘇聯）首都基輔（Kyiv）約百公里外的切爾諾貝爾（Chernobyl）核電廠，發生了人類史上首宗達最高級別的七級核災難，爆炸震驚了世人，不但在於其受難者之...
2019-05-24
「安心事件」曝光後，馬國明經過個多月沉澱，「內傷」已完全康復，心情愈來愈好，日接夜趕拍新劇《降魔的2.0》依然識講笑。日前零晨時份，馬明喺西貢園藝農場拍外景，等埋位期間如開籠雀勁多嘢講，講到明呢刻要努...
2019-05-24
海洋公園近年主打美食，最近開咗間泰菜餐廳「Ginger Grill爐炭燒」，請來三位泰北大廚主理，Kelly昨天去試菜，首次嚐到清新而不濃稠嘅冬蔭公湯，同超級好味嘅船麵！ 海洋公園副行政總裁李繩宗請K...
2019-05-24
新加坡明日上演克蘭芝一哩賽，昨午抽籤排位，大部分到場有關人士對是場的早段步速都表關注，因為屬主隊奪標希望的「窮追不捨」是後上馬，要望步速快以提升贏面，同時間另一匹主隊馬「快意恩仇」以往跑法主動，上仗卻...
2019-05-24