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公務員加薪指標獲確認

2019-05-24 列印
　　薪酬趨勢調查委員會昨日開會，在扣除遞增薪額後，確認今年公務員加薪淨指標，建議低層公務員加百分之三點一三、中層公務員加百分之五點○八、高層公務員加百分之四點五八。委員會會將報告提交政府，由行政長官會同行政會議考慮。

　　委員會主席李鑾輝表示，全部委員都確認報告，證明大家確認有關數字，希望盡快完成有關工作，能讓公務員快些加薪。

　　他又說，會上有不同討論，而有關數字是根據市場數據去計算出來，再交給委員會討論。

　　公務員評議會職方代表林榮松表示，對今年的加薪數字滿意，但認為遞增薪額愈高，影響到實際加薪數字，他續說，曾向公務員事務局表達，為遞增薪額設上限或封頂，對方反應正面，但暫未有提出上限的數字。

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