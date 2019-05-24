﻿ETV被指欠「貼地」﻿ ﻿學界促改革製作﻿

教育電視（ETV）早前被遭審計報告質疑製作成本高，收視率卻不佳，掀起學界討論其保留價值。學界指，ETV節目內容過時，未能追上近年改革的新課程，為更快涵蓋熱門議題，應考慮開辦節目製作比賽，讓師生創作「貼地」的影片，跟其他學校共享教學資源。為使ETV貼近觀眾的口味，前線亦盼有更多英文配音節目，以至加入網紅主持一類元素，吸引學生收看。



教育電視去年遭審計報告批評製作成本過高、收視率低，一七至一八年度每小時製作成本達一百五十八萬元，較○八至○九年度的七十七萬元飆升超過一倍。不過，根據教協日前發表的調查，有近九成五小學教師同意保留ETV，另有近九成五受訪教師於課堂內使用ETV輔導教學，約八成八則於正式課堂外使用ETV，可見作為ETV主要受眾的小學學界，普遍認同電視節目的教學功能。



由設ETV堂於電視追看、影碟放映節目到網上收看，獻主會溥仁小學可說是「ETV忠實粉絲」，校長王志聰指出，現時幾近所有節目影片都被納入到學科課業內，ETV根據課程框架設計，故所有科任老師均有指示學生，按學習進度在家自行收看ETV。



有逾四十年歷史的ETV，近期除被指製作成本高，學界亦遭質疑節目所用的數據過時以及題材落後。王志聰認為，ETV內容確有更新的必要，如常識科及數學科課程分別於兩年前及今個學年作出修訂，惟至今未有相應的ETV新節目推出，難滿足學界所需，「以數學為例，同一概念的教學深淺度有調整，部份內容已脫節，有必要盡快更新節目內容。」他建議教育局跟港台的製作部門於課程改革時早作協調，以便ETV跟上新課程的更新步伐。



近年STEM（科學、技術、工程及數學）於學界大熱，王志聰指ETV未有製作相關節目。他建議，算術邏輯思維為STEM的重要元素，惟教師目前需大海撈針尋找合適的影片教材，若增設此類題材的本地節目，將可為師生帶來更貼地的教學。



引入比賽提高質素



見及ETV涵蓋的節目內容不夠新，中華基督教會全完第二小學校長李德衡認為，電台可考慮開辦ETV節目製作比賽，先擬定部份熱門課題，讓學界自行拍片製作約十五分鐘的教育節目，其後可將得獎作品跟其他學校資源共享，又或以師生製作為藍本重拍專業節目。



除了涵蓋新課程內容，學界亦冀ETV有更多適合非華語學生的節目。香港道教聯合會雲泉學校副校長張寶雯直言，近年不少ETV以本地及中國文化為題材，有助以影像向不同國籍學生講授情義及品德教育。惟她亦指，其校主要用英文教學，常識及數學科節目多以廣東話製作，不太適合課堂上播放給學生觀賞，故盼日後有更多節目附設英語配音及字幕，「ETV的獨特價值在於圍繞本地情景製作，若可用到本地節目教學，比我們用外國影片來得更好。」



ETV能否吸引學生收看，取決於故事內容，拍攝手法及節目元素亦帶來影響。即使官方製作節目的地位不易被取代，但慈雲山聖文德天主教小學校長林偉才認為，現今學生擅於利用網絡搜索自己感興趣的短片，亦有追看YouTuber及KOL（網紅）影片的習慣，故於資訊爆炸的年代，有必要認真考慮邀請名人加入拍攝，並藉機吸引學生討論、了解較深入的課題。



林偉才以自身經歷為例，早前他乘搭飛機出國時，留意到所坐的外國航空公司邀來多位明星拍攝航空安全短片，若類似概念搬到ETV，加入學生喜愛的名人或故事人物，他相信有助以幽默生動的方式，更有效提升學習動機。李德衡認同，KOL或名人主持可使學生更加投入。



