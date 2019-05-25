﻿男扮女裝踩線 掠310萬籌碼 「椒」劫賭場閃電破案

兩名匪徒昨晨打劫賭場，三分鐘內掠去三百一十萬元籌碼，澳門司警昨日下午透過廣東省公安協助迅速破案拉人。被捕三男一女皆為內地人，當中兩名男疑犯在內地落網，另兩男女疑犯則在澳門被捕；據悉，女疑犯為其中一名男疑犯的女朋友。案中全部贓款已被起回。
澳門珠海共拘三男一女
案發現場為路氹四季酒店百利宮娛樂場二樓的高額博彩區，澳門司警陳煥文表示，被賊人劫走的逾三百萬元籌碼，為三十一個每個面額十萬元的籌碼。案發昨清晨五時許，兩名戴口罩的匪徒，繞過大門保安檢查站和金屬探測器，直闖娛樂場賭場二樓高額投注區，向其中一張百家樂賭枱的荷官噴胡椒噴霧襲擊後，搶走「珠盤」上一批籌碼後，逃走時再施放胡椒噴霧襲擊追截的保安員，然後逃出娛樂場。
僅三分鐘 得手分乘的士逃
兩名匪徒得手後逃到旁邊另一個娛樂場的巴士站，分別各自登上兩部的士逃去。整個行劫過程不足三分鐘。
司警表示，被劫賭枱當時仍在營運及有賭客。案發後，娛樂場其他保安員發現劫案曾追截賊人；司警接報後十分鐘內趕至現場，在附近兜截，可惜賊人依然狡脫。娛樂場點算後，證實損失三百一十萬元籌碼。中胡椒噴霧的保安員及莊荷接受治療後，毋須送院。
劫案發生後，司警封鎖高額投注區調查，並翻看閉路電視錄影。司警正與相關博企商商討凍結被劫的籌碼事宜。
金沙中國表示會全力配合當局進行相關調查，現階段不宜評論，受影響的團隊成員獲得適當及時的醫療處理，又重申高度重視員工的安全並正積極跟進有關情況。
澳門立法會議員區錦新，促請澳門警方盡快將賊人繩之於法。他指今次賊人「如入無人之境」犯案感到詫異，相信賊人犯案前曾踩線，認為當局應該深入調查及加強賭場保安。