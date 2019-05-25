﻿文翠珊黯然辭職：無力帶領脫歐

英國脫歐進程連番受挫，一籌莫展，令英國首相文翠珊遭到黨內資深議員逼宮，昨日聲音哽咽地發表七分鐘的辭職宣言（左圖），宣佈六月七日辭任保守黨黨魁，但會擔任「看守首相」直至選出繼任人。



文翠珊昨日在首相府門外稱，在任期間已盡一切能力，對無力帶領脫歐感到遺憾，擔任首相是她一生的榮耀，對過去數年所取得的進展感到自豪，雖然英國政壇充滿壓力，但也有很多值得驕傲的地方。最後她語帶激動聲音哽咽地說：「很感恩能夠為自己所愛的國家服務，成為英國第二位女首相，但肯定不會是最後一位。」語畢即轉身走回首相府。



政界認為文翠珊離職是悲傷但無法避免，她原本打算在周五發表脫歐協議，惟現在已押後至六月四日，她周二公佈新的脫歐計劃，首次承諾議員可以表決是否舉行第二次脫歐公投，但此舉惹起她所屬的保守黨不滿，發起逼宮。



下月七日辭黨魁 任「看守首相」



文翠珊周五早上宣佈辭職前，她先會見監督保守黨黨魁選舉的「一九二二後座議員委員會」主席布雷迪。該「委員會」由保守黨資深議員組成，早於周三秘密投票，決定是否為對首相提出「不信任動議」；一旦文翠珊不主動提出辭職，布雷迪便會拿出投票結果。



六十二歲的文翠珊作風一向強硬，九七年起擔任下議院議員，一○年起擔任內政大臣，一六年六月英國公投通過脫歐，支持留歐的首相卡梅倫辭任，文翠珊七月走馬繼任，她本身傾向英國留歐，卻要領導英國處理脫歐問題，可惜脫歐的立法進程三度在國會闖關失敗。



約翰遜表態競逐相位



英國博彩市場的賠率分析，下任首相的大熱人選為前外相約翰遜，勝出率達百分之四十；約翰遜上周已公開表態，有意競逐首相。次熱則是前脫歐事務大臣藍韜文，勝出率為百分之十四。