﻿華為成中美貿戰籌碼 ﻿﻿特朗普願納協議範圍﻿

中國電訊設備生產商華為被制裁的情況進入白熱化，美國商務部把華為列入出口管制清單，全球眾多科技大廠跟隨，中止與華為合作，未來的華為手機可能不能用microSD記憶卡、Google Play Store、WINDOWS作業系統，甚至更新Android系統。不過華為早有應對，包括自主研發及找替代公司。



美國上周以國家安全為由，禁止美企與華為做生意，華為成為中美貿易戰的籌碼，美國總統特朗普昨表示：「希望與中國就貿易協議達成共識，華為的問題亦可能包含在協議內。」



美國的制裁引發全球許多科技大廠跟隨，接連有公司宣佈終止合作。微軟昨日將華為剔出旗下雲設備供應商名單，公司主頁雖仍有華為標誌，但產品目錄刪除了華為產品，至於會否撤銷華為使用WINDOWS的許可，微軟不評論。不過中國外交部指不清楚特朗普指對華為採取的行動，是中美貿易談判一部份的意思，外交部強調中方主張在平等的基礎上，通過對話協商解決分歧。



兩個負責制定內存和SD卡等國際標準的科技商會，國際固態技術協會和SD協會昨亦把華為除名，意味華為手機將不能使用microSD記憶卡，而華為自製產品亦未必再符合國際標準。



華為：年底推出自家系統



華為回應指，會於年底左右推出自行研發的操作系統，而中國國家知識產權局商標局的網站近日亦發現華為申請註冊「華為鴻蒙」商標，用於操作系統程序、計算機操作程序及軟件等。申請日期為去年八月，公告日期是本月十四日，專用權限期由當日起至二○二九年五月十三日。



同時，《人民日報》昨透過發文企圖降溫，指中美公平合作是唯一正確的選擇，任何錯誤思維和戰略誤判，都有可能引發全球連鎖反應。



