李淑儀稱不知馮永業與陳有來往 謝天賜爆陳婉玉聘偵探查丈夫

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業涉貪瀆職案昨續審，賭王外甥謝天賜接受辯方資深大狀余承章盤問時，大爆賭王姨仔陳婉玉找私家偵探查丈夫有否外遇，結果查出丈夫有外遇，而陳婉玉唯一安慰，是外遇女人不夠她靚。



謝天賜披露，陳婉玉和前夫早於八八年發生第一次婚變，第二次是九二或九三年，直至○三年，陳懷疑丈夫有外遇，他介紹律師朋友給陳，律師建議請私家偵探。私家偵探查悉，拍下照片和影片，陳曾要求他一起觀看，他認為屬私人事件拒絕。



謝天賜續指，他曾覺得陳婉玉和馮永業有曖昧關係，如陳指馮不想在馬會打網球，改去較少人的私人會所，但他心裏覺得不舒服，因馮永業乘坐陳的座駕前往。



余承章指陳婉玉一直渴望崇拜一個人，例如其前夫，陳又喜歡被人關懷和照顧。謝回應說「你這個問題太general（一般）」。謝同意辯方所指馮永業能幹、有衝勁及作風硬朗和有學識。謝說他們的要求，馮都會做，且不會拖泥帶水。余大狀及後向謝指出陳的記法，指陳從沒給謝任何顧問名單，亦沒指示他寫感謝信給經濟局，更沒說過不想活於謝的影子下。謝全部否認，更指「不想活在你影子下」是陳親口說的字眼。



謝接受控方覆問，控方指根據港聯直升機架構圖，陳在○四年五月已升任執行董事，若她在○三年一直需接受輔導，是否代表她任執董時已不受影響、獲謝信任能勝任該職位？謝稱相信她能夠「戴這頂帽子」、「老闆唔使識晒所有嘢」，並再明確指出，陳希望提升自己在公司的責任，以減輕在婚姻上的不開心。



李淑儀︰會將馮調職



而時任經濟發展及勞工局常任秘書長李淑儀作供稱，下屬副秘書長馮永業從沒有向她披露與陳婉玉有任何金錢往來，亦沒有申報二人就物業有交易或私交關係，若她知道馮在執行公務時，與陳有錢銀瓜葛，她絕對不會接受，更會向公務員事務局申請要馮調職。她本人事發時知道陳婉玉在公務上與局方人員有聯繫，但她和陳沒有任何私人見面或瓜葛。



