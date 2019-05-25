樊少皇被追債462萬元債主爆借錢後買樓

「力王」樊少皇三年前與賈曉晨（JJ）「拉埋天窗」，但同時樊捲入欠債疑雲，迫使賈曉晨急發聲明澄清。該名聲稱是「債主」的女子近日再入稟，披露樊少皇六年前向她急借四百萬元人民幣，作為樊離婚後支付前妻陳少霞的費用，更質疑透過欺詐手段取得貸款賠償前妻和以七百四十四萬元買入將軍澳「峻瀅」兩個中層單位，有洗黑錢之嫌，要求法庭下令樊連本帶利賠償，並禁止他出售物業。



原告人周軍英三年前入稟高院，向樊及朋友蔡銘森追討八百三十五萬港元債務。周軍英本透過簡易程序成功向蔡申索，但法官去年底下令案件須透過審訊解決。周軍英本周四再入稟高院，透露蔡銘森於一三年五月要求周急借四百萬元人民幣（約四百六十二萬港元）予樊少皇，作為後者支付給前妻的費用。兩人其後與周見面，承諾樊可在半年內還錢。入稟狀指，樊少皇於見面當日以「債仔」名義簽訂借據，蔡銘森為擔保人，但借貸後未還錢，僅在一六年初償還二百萬港元的部份利息。



