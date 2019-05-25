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電子零件黨騙三長者 羅湖拘兩內地騙徒

2019-05-25 列印
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　　沉寂一時的高科技電子零件黨再現。警方表示，本月二十日，一名長者路經小西灣運動場對開，遇到數名騙徒，指有一批可節省汽車燃油的高科技電子零件出售，事主誤以為購買後可轉售圖利，到銀行提款五萬元交給騙徒後，對方藉詞往取貨物逃去。事主苦候半小時未見對方折返驚覺受騙報警。

　　東區重案組及商業罪案調查科人員經調查後，發現今年二及五月在馬鞍山及葵涌亦有兩宗同類騙案發生，三宗騙案受害人均為長者（六十一至七十八歲），共涉款七萬八千元。經調查後，探員在昨晨十時許，在羅湖出境大堂，拘捕兩名四十八及五十四歲涉案有關雙程證騙徒。

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