豬瘟未平蟲禍又起「糧食殺手」隨時襲港

非洲豬瘟在內地肆虐之際，另一外來害蟲「草地貪夜蛾」近日攻陷三分一個廣東省，吃光粟米、水稻等農作物，專家估計害蟲最快一個月內殺到香港，農民憂害蟲在港落地生根，成為新風土病。供港菜場如不幸「中招」，隨時損失一半產量。粟米失收同樣影響禽畜飼料供應，觸發食物價格上升的連鎖反應，對活豬市場更是雪上加霜。



原產於美洲的草地貪夜蛾，一六年於非洲首次發現，兩年內已迅速遍及亞洲多國，並在今年一月現身雲南，及後席捲內地十三個省市，更為聯合國糧農組織全球預警的「重要農業害蟲」之一。專門研究蟲害的華南農業大學昆蟲學系教授陸永躍表示，草地貪夜蛾偏好粟米、水稻、小麥、甘蔗等的禾本科植物，加上繁殖力強，數量多時有如行軍，侵襲農作物，影響收成。



草地貪夜蛾攻入廣東省



自廣東省於四月中首度發現該害蟲入侵後，至今發現逾二十個縣區有草地貪夜蛾蹤跡，即三分之一的區域「中招」。陸永躍估計災情將波及香港，「草地貪夜蛾飛行力很強，一晚可飛越一百公里，從廣州起飛只需一兩晚即抵達。」



草地貪夜蛾襲港在即，本港農場嚴陣以待。位於元朗八鄉大江埔的活機園有機農場負責人張先生表示，每年四至五月均為本港農場爆發蟲害的高峰期，有加緊留意農田狀況，惟草地貪夜蛾過去未曾在港出現，業界難以掌握應對方法，「用藥只是治標不治本」。張先生擔心，草地貪夜蛾今次襲港後，將落地生根，變成「風土病」，「福壽螺及紅火蟻本身是外來物種，已落地生根，每年只要溫度及環境合適就會發作，我們要處理害蟲愈來愈多，早幾年的蠟蟬蟲害，已令不少農友損失很多菜。」



除了本港農場，位於內地的供港菜場如有閃失，對菜價的影響則更加明顯。入口蔬菜批發商會會長袁昌跟十多個有種植粟米的供港菜場合作，他指出，本港逾九成粟米從內地進口，雖然至今未接獲場主反映菜田遭害蟲入侵，惟對方亦擔心災情蔓延，再者粟米易被害蟲蛀食，稍有差池將引致粟米價格大幅波動。



粟米以外，香港有八成甘蔗、黃豆及花生貨源來自內地，同獲草地貪夜蛾「垂青」。袁昌慶幸港人經常食用的菜心、白菜仔主要產自山東及寧夏，跟蟲災區尚有一段距離，未見影響，「否則問題很嚴重」。



糧食價格料連鎖上漲



今次蟲害除了影響蔬菜價格，肉食品價格也將受牽連。優鮮食品供應鏈公司董事總經理黃輔華表示，大豆及粟米是製作禽畜飼料的主要成份，過去內地有三分之一的大豆來自美國。然而，受中美貿易戰影響，內地政府早前向來自美國的大豆徵收關稅，預計大豆供應將會大減，現在再出現專吃粟米的草地貪夜蛾後，他預計餵飼禽畜的飼料價格將會大幅上升，增加飼養成本，令糧食價格升勢出現連鎖反應。



