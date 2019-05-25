無繩滑水安全成疑 新手兼職駕船險象生

無繩滑水（Wakesurf）近年在港興起，由於其體能要求比傳統花式滑水（Wakeboard）低，吸引不少年輕人試玩。但行內人踢爆，有人為搶生意，聘請兼職新手駕駛滑水船，惟新手缺乏操控船隻經驗，駕駛時既要為玩家造浪，又要兼顧海面情況，引致海面險象環生，更危及附近進行水上活動的玩家。由於無繩滑水船成本高，部份業界以舷外引擎快艇取代，增加玩家落水時受傷的機會。除了新手駕船的問題，有無繩滑水玩家為追求拍照「打卡」的效果，滑水過程不穿着救生衣，忽略活動危險性。



夏日將至，「遊船河」活動向來深受港人熱愛，西貢、大埔及港島海灣每逢假日，均有大批遊艇載人出海，進行各式水上活動，當中以無繩滑水近年最受歡迎。其賣點在於體力消耗較傳統花式滑水少，玩家更可利用自身平衡力，在毋須捉緊繩索下滑水。不少水上活動公司有見及此，紛紛提供無繩滑水服務吸客，但有業界透露，無繩滑水的移動速度雖然較傳統滑水慢，惟船員只要配套稍有不足，玩家隨時置身險境，樂極生悲。



遊艇業界現時如要同時提供滑水、水上電單車等水上活動，需要額外人手應付。資深滑水教練陳先生（化名）指出，有部份不良業界為省成本，會以平價聘請兼職新手揸船，「七百元一日就有人做。」



體力消耗較傳統滑水少



他解釋，無繩滑水要求船家「造浪」，令玩家可以在平穩的海浪，利用滑浪板平衡身體，最終達至無繩滑水。因此，船家需具備一定船隻操控能力，惟兼職新手操作生疏，輕則影響玩家體驗，重則對附近船隻帶來危險，「這些新手顧得後面的浪，就理不到前面的海面情況，如果地方大，附近的船家覺得『不對路』，都可以盡早避開，但遇上假日船多，就有機會出事。」



至於如何分辨兼職新手，陳先生認為可循船家所用船隻看出端倪。他解釋，過去傳統花式滑水使用舷外引擎快艇，引擎設於船尾，但考慮到無繩滑水的安全性，避免玩家失平衡時撞到引擎受傷的機會，業界一般改用引擎置放於船身內的滑水專用船，不過，後者馬力較大，船價亦遠較前者貴。不良業界為省成本，於是冒險使用舷外引擎快艇，「滑水專用船價錢過百萬，船主不會隨便交給沒經驗的新手操作。」



從事出租遊艇業務十多年的Saikung Sky負責人石基業指出，近年西貢多個海灣充斥馬力大的船隻飛馳，當中很多人駕駛船隻經驗欠奉，「見過不少新手好蝦碌，『落錨』數次仍不斷錯位，固定不到位置。」海上遊覽業聯會主席黃恩明亦稱，不少海上意外由新手造成，例如部份人因不懂地形而撞向海邊石頭，甚至是觸礁。



新手船家愈來愈多，業界認為有必要增加考牌難度，確保船家具有一定能力。在西貢專營出租遊艇的負責人Hugo認為，海事處批出遊樂船隻操作人及格證明書時，只要考生通過筆試、口試及模擬駕駛操作評估，但不設駕駛船隻的考核，「基本上有溫書、背書叻的人都考到筆試，所以很多人就算有牌，都不懂得揸船及泊船。」黃恩明認同，船舶考核的門檻低，即使近一兩年新增模擬駕駛操作評估，但只能考核考生的基本駕船技巧，以及在撞船等模擬場景的操作。



考獲遊樂船牌照的人數增多，海上交通隨之愈趨繁忙。石基業表示，西貢大蛇灣、南風灣較風平浪靜，成為遊樂船的停泊熱點，「假日通常都有二三十隻遊艇停泊，數量不少。」他續說，曾有公司一口氣包租一百架遊艇，駛至遠離西貢市區的海灘，「一百架船在同一海灣，無可能同時安排客人坐快艇、玩其他水上活動，只好逐批送他們出去。」除了新手揸船的問題，石基業也發現，不少無繩滑水玩家為追求拍照「打卡」效果，只穿上個人泳衣，船家為滿足客人需求，都會隻眼開隻眼閉。



