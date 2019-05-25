兩宗已申報一宗上任前辭職 ﻿鄭若驊﻿﻿兩回應三宗仲裁案﻿

律政司司長鄭若驊上任時，獲特首批准繼續處理六宗私人執業仲裁個案，政府當時指有關個案已完成審理。但有報道稱，鄭若驊以仲裁員身份參與的三宗私人執業仲裁個案，在她上任律政司司長後，個案仍未正式審理，質疑有關個案有否申報。鄭若驊昨日一日內兩度就有關她涉及仲裁案的申報事宜作出回應。



鄭若驊昨日出席一個活動時首先回應事件，指該三宗案件審理期間，自己已離職，不再是仲裁員，仲裁案件不會因為她的辭職，不再擔任仲裁員便完結，所有個案進展與她有無參與不掛鈎，且並無關係。她又說，上任時已按機制、規則向行政長官林鄭月娥申報，現時完全無再處理任何仲裁案件。至於是何時辭任仲裁職務，以及這三宗案件是否屬她曾申報的六宗仲裁個案之內，她並無具體回應。



均涉世銀國際投資爭端



報道指，鄭若驊於去年一月六日上任後，有參與三宗世界銀行轄下的國際投資爭端解決中心（ICSID）的仲裁案件，這些案並不是港府所講的「已完成審理」，而是仍未開始正式審理，且至今仍未結案。根據ICSID紀錄，鄭若驊在去年一月九日、二月七日及四月四日先後辭去上述案件的仲裁員職務，全部都遲於她上任律政司司長的日期。



不過，鄭若驊昨第二度回應事件時表示，報道提及的三宗仲裁個案，有兩宗是在她上任律政司司長時，向特首林鄭月娥申報的六宗個案之內，涉及的工作已經完成。而餘下的一宗是毋須申報，因為在她上任前已辭任相關工作。



此外，有立法會議員質疑鄭若驊是否涉及觸犯「公職人員行為失當罪」及「防止賄賂條例」。而行政會議成員湯家驊則表示，表面看鄭若驊處理仲裁個案，不涉及政府任何部門或政策單位，暫時看不到一定會涉及誠信問題。







