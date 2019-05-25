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色誘黨殺入將軍澳 兩北嫂偷淫翁金鏈

2019-05-25 列印
　　俗語謂色字頭上一把刀，一名男子，昨午十二時許，在將軍澳唐德街一商場，被兩名操普通話女子走近搭訕後，與對方藉詞可提供特殊服務；但事主被帶至一商場梯間完事後，發覺身上一條價值一萬七千元金頸鏈失去，懷疑被剛才兩女子偷走報警。

　　警方到場一度在附近兜截，但涉案兩名女子已逃去無蹤，案件列盜竊案處理，案中事主沒有受傷，遂將他帶署助查。

  警方事後翻查附近閉路電視錄影，現追緝兩名年約四十歲，分別高一點五五及一點六米，蓄長髮，犯案時分別穿深色和粉紅上衣，黑長褲女子，不排除是內地人。

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