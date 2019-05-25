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今年確診登革熱達51宗

2019-05-25 列印
　　衞生防護中心昨日公佈登革熱個案最新數字，在五月十七日至二十三日過去一星期期間，錄得三宗外地傳入個案，其中兩宗病人於潛伏期內曾到泰國，一宗曾到馬來西亞。

  截至前日，今年確診共五十一宗個案，全部為外地傳入，從馬來西亞傳入的有十一宗、從印尼和泰國傳入的各十宗。　　

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