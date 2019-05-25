糅合太極以武入舞﻿ ﻿傳承中國傳統文化﻿

中國文學及武術經典充滿古人智慧，但在香港主流的速食文化下，漸漸顯得乏味。香港第一代現代編舞家錢秀蓮卻反其道而行，多年前編舞時已加入太極哲理因素，以武入舞，創作出一連八集的《武極》系列舞蹈作品。適逢創團三十載，錢秀蓮精選其系列作品，將《武極》再度搬上舞台，「我想以新角度重現及傳承中國傳統文化，未來十年也會深化現有創作，讓更多人認識箇中智慧。」



中國舞出身的錢秀蓮，同樣喜歡現代舞。上世紀八十年代初，她到北京舞蹈學院研習中國舞後，再遠赴紐約深造現代舞，一直希望結合中國舞及現代舞，創作出富香港特色的舞蹈。回港數年後，她便成立以自己本名命名的舞蹈團，主力編排及表演傳統與創新並重的中國舞。



「錢秀蓮舞蹈團」成立初期，她曾將日本盆景、中國書法、敦煌雕塑等主題，融入現代編舞中，她直言，早期的編舞作品雖以個人喜好為主，但獲政府資助後，每年都要定期編排舞蹈表演，已經分身不暇，「當時很多舞蹈團都是流水作業地表演，故被界定為『即食麵』創作。」



直至○一年中國成功申辦奧運會，促使錢秀蓮構思與中國運動精神相關的主題，策劃及編導出結合「武術」及「太極」的舞蹈，取其名為《武極》。她坦言，初時對太極只是略懂一二，並不認識其修身養生的精神，「與很多人一樣，我以為太極只是老人家玩意。直到進行資料搜集時，親赴武當山、少林寺及陳家溝探索太極之道，才開始領略箇中哲理。」



赴武當山探索太極之道



隨後數年，錢秀蓮集中創作以《武極》為主題的舞蹈，加入巫術、太極歌謠因素，並以太極推手、散打、刀劍等武術，化為太極舞蹈。直到《武極系列四》，她的創作開始擦出新火花，「我想用西方音樂，配合太極武術的節奏，選擇了貝多芬的《第九交響曲》。因其音樂雄厚，編舞的難度亦增加不少。」



錢秀蓮的《武極》系列作品不止於此，除了以舞蹈表達出《易經》陰陽八卦哲學，更將《黃帝內經》的複雜中醫理論，以春夏秋冬的象徵呈現出來，她更認為該作品是系列中的佳作，「在春天，萬物開始生長，舞者會配以向上伸延的動作；在夏天，我刻意用心跳來表達，故加入踢踏舞；至於秋冬，則用上裝置藝術呈現出呼吸之感，並加入水袖舞。」



香港舞蹈界之中，鮮有人年復年、用七年時間以同一主題編舞，故她完成第七集後，便將其創作及研究集結成書，「每次演出前，我都會花半年時間做研究，例如到北京體育大學的武術系觀摩取靈感，編舞後再排練三四個月便準備演出。所以我前前後後都整理了一年多，才將多年經歷寫成書。」



適逢創團三十載，錢秀蓮選取出系列作品的精髓，並將《道德經》「上善若水」智慧，結集成即將上演的《武極精選》，更邀請到李暉、徐一杰、劉綏濱等多位太極名家擔任表演嘉賓。她期望將《武極》再度搬上舞台，讓觀眾重新發現中國文化，尋找文化根源，「我想以新角度重現及傳承中國傳統文化，過去十年我專於創作，未來十年則會深化過往作品及進行推廣，讓更多人認識箇中智慧，擁有健康快樂的生活。」



