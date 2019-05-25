﻿風度翩翩豬肉佬﻿ ﻿談判桌上爭權益﻿

豬肉行總商會理事長許偉堅入行五十多年，甫進屠房大門已忙着跟行家打招呼，他笑說：「唔好見到我太多，見到我即係出事！」該金牌買手其實早已換上西裝，變身「風度翩翩豬肉佬」，跳標準舞十多年，生意由子女接棒。不過，每次活豬頭暈身㷫，豬價風吹草動，他都會出動抗爭。他上周率領過百同行、六隻活豬在屠房擺陣，抗議政府因非洲豬瘟枉殺良豬，最後不足兩日，就由醞釀抗爭變為大和解。



活豬買手行內不足百人，他們代表全港超市或肉檔，在屠房競投活豬，中間收取服務費。六十八歲的許偉堅十二歲入行，他的檔口於中環結志街，八十年代為三十間肉檔擔任買手，自己兼營豬肉檔，縱然磨刀霍霍，收入也絕對比得上區內白領，更被譽為「金牌買手」。



武打演員許錦燦是許偉堅的父親，五十年代曾擔演《鐵臂拳王》、《神犬救主》等黑白武打電影，平日則為國術教頭。碰巧當年一班買手跟許錦燦學師，被無心向學的許偉堅遇上，於是當上助理買手。他猶記得當初入行，豬隻質素參差，活豬代理更規定，買一欄二十隻靚豬，要同時購入另外兩欄次貨才可成交。另外，當年屠房競投行暗盤制，賣價缺透明度，拍賣職員易做手腳，令買手變成極講關係的工作。暗盤操作一直至○二年，終改由手提電腦操作，透明度大增。



豬瘟一役充和事老



上周五政府公佈上水屠房有豬隻驗出非洲豬瘟，要撲殺屠房內六千多隻待宰活豬，引起買手不滿，有業界通宵留守屠房，禁止殺豬。買手其後與政府官員兩度會面，首次談判破裂後，業界將六隻活豬帶到屠房出口，許更公開表示，不排除有激烈行動。



買手的抗爭能量，近二十年都未見減退，不過昔日他們的主要對手，是曾為本港活豬獨家代理的五豐行，「當年同五豐行對抗，係壓逼愈大反抗愈大嘅結果。」許偉堅曾組織買手罷市、堵塞上水屠房、舉牌抗議，反對五豐行加價，並要求政府增加代理打破壟斷。至○七年，政府先後引入廣南行及農業專區，開放市場，許至今仍津津樂道。



最近非洲豬瘟一役，許偉堅在人前聲嘶力竭，充滿抗爭味道，但原來他在業界與政府談判時，竟充當和事老勸業界不要過激，「有啲業界要署方即刻答應，以後再發生同類事件要減少撲殺範圍同屠房開閉時間，我就話 ：『我哋傾完就拍吓籮柚走人，人哋局方要負責㗎！』」他建議政府向業界承諾，會再與業界商討同類事件再次發生的解決方法，最終促成大和解。



事後，本地豬農指責買手施壓，令荃灣屠房關閉，本地豬無法屠宰應市，許偉堅對指控十分不滿：「如果買手如此有影響力，不如影響上水屠房唔封場。」他縱然表示有定期聯繫本地豬農，卻與對方劃清界線。



他透露，在獲悉內地豬暫停供港後，一度聯絡本地豬農，有人卻想發「豬瘟財」，坐地起價，「平時賣一千六百蚊（一擔），佢話要三千八百，之後再還價二千八百。」他批評，個別豬農的公開言論不負責任。



喧鬧過後，許偉堅又回到半退休生活，買手工作已交給兒子，結志街的豬肉檔亦由女兒掌管。他笑言兒子有其遺傳，讀書不成，只好接下生意。至於女兒變「豬肉妹」，他相信是耳濡目染。幾年前，女兒更以「女刀神」姿態在傳媒鎂光燈下表演刀法，同樣盡得真傳。



