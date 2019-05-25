蟲蟲「暢游」刺身 食客驚呼：好想死！

家庭醫生關嘉美指出，魚生、刺身等食物，常常出現寄生蟲，市民若進食含有寄生蟲的魚生或刺身，寄生蟲或會寄居於患者的腹部，出現肚脹、肚瀉、作嘔作悶等病徵。
她建議，小童、長者及長期病患者等人士，避免進食這些高危食物。早前消委會呼籲消費者，購買刺身後要立即進食，若於室溫放置四小時就須棄置，並澄清進食刺身時加入山葵或醬油並不能殺菌或消滅寄生蟲。
澳門四季酒店賭場發生罕見劫案，兩名戴口罩匪徒闖入賭場，在其中一張賭枱施放胡椒噴霧噴向兩名賭場荷官及保安員，劫走賭場價值三百一十萬元籌碼，奪門逃離賭場，各自登上一輛的士逃去無蹤，整個行劫過程不足三分鐘。...
2019-05-25
據央視報道，農業農村部昨日發佈消息指，由哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗取得了階段性成果，實驗室研究結果表明，具有良好的生物安全性和免疫保護效果，據悉，下一步會進行臨牀測試。 中國組建了非洲豬瘟防控科技攻關項目組，緊急開展疫苗、免疫機制、診斷檢測、消毒滅蟲技術等科技。目前，中國農科院非洲豬瘟防控科技專案組在免疫機制、診斷檢測、消毒滅蟲技術產品研發方面，完成了非洲豬瘟病毒全基因組測定相關基因，構建了模式動物和豬源天然免疫炎症應答信號通的路篩選出多個天然免疫抑制性病毒基因，完成部份基因免疫抑制機制研究；研製出檢測速度快、穩定性好的病毒核酸和抗原類快速檢測試劑盒；採集到拉合...
2019-05-25
北海道夕張市出產的蜜瓜周五進行年度首次拍賣，也是進入令和新年代後首拍，最後由一家飲料公司以五百萬日圓（三十五萬七千港元）投得兩個最頂級的蜜瓜，創下夕張蜜瓜史上最高成交價錢。交價。
2019-05-25
港島中半山豪宅地段，有不少著名豪宅，其中世紀大廈坐落於地利根德里之上，市場鮮有放盤，是次介紹該盤一個大單位，面積2786方呎，四房三套房設計，偌大廳堂素白簡潔，配備兩面闊幕玻璃採光，將山景及維港展現眼...
2019-05-25
中美角力持續，美國總統特朗普預計，與中國的貿易戰將很快結束，更稱封殺華為尚有轉圜餘地，港股昨日回穩，惟騰訊（700)連跌七日，限制大市升幅，恒指昨日僅升86點，收報27353點，成交縮減至760億元。...
2019-05-25
華倫西亞今季在西甲和歐霸都取得不俗成績，今晚西班牙盃決賽在西維爾比亞馬林中立場挑戰巴塞隆拿，前鋒辛迪文拿揚言要捧盃贏獎金完美休季，更賀球會百周年紀念。有鑑於蝙蝠軍團本季對賽不落下風，對手又陣容不整，故今仗一於扒冷博前者客勝。（香港時間周日凌晨3:00開賽） 今季華倫西甲得殿軍獲來季歐聯入場券，歐霸又殺入四強，消息指班主林榮福承諾，只要今晚奪冠，便會向各球員發放額外獎金激勵士氣。雖然巴塞貴為聯賽盟主，但蝙蝠軍團今季兩循環對壘先後打成1:1和2:2平手。 華倫前鋒辛迪文拿在今屆西盃上陣五場入四球，臨近季尾更愈戰愈勇，不同賽事近四場貢獻入球和助攻各三。今年正值華倫創會一百...
2019-05-25
踏入夏季，多個商場推出感謝祭，刺激消費，其中MegaBox由即日至6月9日推出「1折激安感謝祭」活動，折扣亦相當吸引，現為各位搜羅各類家庭及兒童用品，睇啱即可入貨。 MegaBox由即日至6月9...
2019-05-25
最近在內地版《倚天屠龍記》被喻為「最美滅絕師太」、52歲的周海媚（海味）公認凍齡有法，上周四（15日）更吸引越南胡志明巿的美容中心邀請出席活動，分享持續靚心得。首次到當地的海味，亦自認keep得好，更...
2019-05-25
千珊獲文千歲（華哥）和梁少芯兩位大老倌納之為徒後，雖然千珊居港，文千歲夫婦住在美國，但是，只要安排得到，千珊一定飛美學習。為了爭取實踐機會，她成立「千珊粵劇工作坊」，與不同花旦拍檔演出。今年千珊便有多...
2019-05-25
方嘉伯昨晨一早在新加坡克蘭芝馬場露面，監督旗下的「川河尊駒」作出戰克蘭芝一哩賽的最後操練。「川河尊駒」由騎馬人策騎在草地跑道慢踱一圈，方嘉伯一直在欄邊睇實，課後又上前接馬並輕撫馬頸，對其狀態進度十分滿意。方嘉伯表示，「川河尊駒」上場出戰杜拜草地大賽，賽前本預期可穩入前四名，可惜只跑第六，表現令他相當失望，故賽後亦立即安排小休，並將箭頭直指今仗。猶幸早前檢驗時，馬兒健康完全正常，抵達星洲後食慾良好，在操練時亦表現出色，希望可順利衞冕。提到戰略時，方嘉柏指「川河尊駒」向來起步迅速，排二檔相當有利，不過潘頓太熟悉馬兒脾性，所以屆時是前領或是守在放頭馬身後競跑，將交由他決定。 馬場...
2019-05-25