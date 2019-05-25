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蟲蟲「暢游」刺身 食客驚呼：好想死！

2019-05-25 列印
　　港人喜歡吃日本菜，但進食魚生、刺身等食物卻存有健康風險。網上流傳一條片段，從影片可見，在一碗魚生飯上，有一條白色半透明的幼蟲在刺身上不停蠕動，時而捲曲時而伸展。片中一名女子說，「點算啊」，另一名女子則情緒激動高呼：「頭先唔知有冇食咗，o依家好想死啊！」

　　家庭醫生關嘉美指出，魚生、刺身等食物，常常出現寄生蟲，市民若進食含有寄生蟲的魚生或刺身，寄生蟲或會寄居於患者的腹部，出現肚脹、肚瀉、作嘔作悶等病徵。

　　她建議，小童、長者及長期病患者等人士，避免進食這些高危食物。早前消委會呼籲消費者，購買刺身後要立即進食，若於室溫放置四小時就須棄置，並澄清進食刺身時加入山葵或醬油並不能殺菌或消滅寄生蟲。



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