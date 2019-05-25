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「麒藝館」開幕　「花膠」獻母

2019-05-25 列印
　　早前榮休的中菜名廚陳小麒師傅，最近決定重出江湖，在銅鑼灣時代廣場開設高級中菜廳「麒藝館」，並於本月正式開業。

　　「麒藝館」主打他的「拿手菜」花膠，以饗客人。上周日，「麒藝館」舉辦一個開幕禮及獻「花膠」給媽媽晚宴活動，一眾子女，為媽媽獻上「花膠晚宴」，同場還有一眾藝人出席，分享與媽媽相處的一點一滴，場面溫馨感人。

　　獻「花膠」給媽媽晚宴活動邀來一眾藝人出席，當中包括演員謝雪心、演員向海嵐、主持人朱凱婷及陳小麒師傅，他們與在場人士分享與媽媽相處的點滴，要珍惜與媽媽相處的時間。

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