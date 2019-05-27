﻿雨中失控剷巴士站 一死六傷 女徒弟撞車 嚇死教車師傅

八旬教車師傅昨午相約徒弟母女二人品茗，及後，女徒弟興之所至駕駛教學車走一轉，卻令師傅走上不歸路。教學車載着三人沿九龍灣觀塘道行駛，天雨彎位失控，狂撼巴士站。站內候車四名市民受傷，教學車上三人亦受傷送院。教車師傅初時清醒，尚能站立，抵院後卻不治。東九龍總區交通部正深入調查意外，不排除事主心臟病發致死。



交通意外的死者關安發，八十五歲，生前與家人住藍田康華苑。據悉，關為資深教車師傅，工作大半世紀，為汽車駕駛教授商會會員，可教授棍波、自動波私家車及客貨車，他擁有一輛十四年車齡的教學私家車。關昔日教授四十五歲鄭女駕駛，鄭考得執照後，兩人維繫師徒友誼，不時聚會。關患高血壓、心臟病和糖尿病，近年已減少工作。



昨日中午，關與鄭女在宜安街的食肆品茗，同枱者還有鄭的二十四歲周姓女兒。至下午二時三十分，關取回教學車，原本欲送徒弟母女二人返家，鄭婦興之所至，充司機走一轉。汽車駛往牛頭角再轉回九龍灣，沿觀塘道觀塘方向行駛，過了得寶花園右彎位時，疑天雨路滑突然失控，撞向巴士站，當時一批男女乘客正在候車。



候車四男女險進鬼門關



教學車鏟上行人路，狂撞巴士站幾個廣告燈箱，玻璃四濺，肇事車輛在急煞車時擺尾，車頭調轉方向，泵把甩脫，左車頭凹陷，安全氣袋彈出，鄭婦和坐於車頭的關師傅及後座周女同告受傷，各人仍清醒。



意外發生後，警方及消防員趕抵現場，部份候車女傷者一臉驚惶；關坐在路旁待救，他可自行站起來登上救護牀，豈料他被送入伊利沙伯醫院後死亡。死者家人接訊趕抵醫院，激動落淚，頻頻問：「點解會咁？」



女司機和女兒以及候車兩男兩女傷者（年齡二十五至四十八歲）則送聯合醫院治理，並無大礙。關的女婿表示，岳父育有孫兒，他一向注意駕駛安全，已處半退休狀態，料不到一次意外便喪命。