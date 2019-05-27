﻿香園圍公路開通 村民恐廢氣污染

耗資二百四十億元建成的香園圍公路昨日正式通車，從粉嶺公路九龍坑至沙頭角萊洞，行車時間由過往十五分鐘縮減至四分鐘。蓮塘／香園圍口岸稍後開通，公路發揮可分流過境車輛，減輕新界北區的整體交通壓力。有香園圍村居民卻擔心生活環境因公路通車受到破壞。



昨天清早，大批私家車及電單車駕駛者到達粉嶺公路九龍坑段的新公路入口處，爭取成為該公路首批使用者。踏入八時，工人移開水馬和雪糕筒，警車引路，車隊魚貫駛入新公路。



全長十一公里的香園圍公路貫通粉嶺公路和沙頭公路，全程包括四點八公里長的龍山隧道、七百米長的長山隧道、四點五公里的高架天橋及約一公里的地面道路。



公路開通初期，方便沙頭角、打鼓嶺及坪輋一帶居民快捷地進入粉嶺公路九龍坑段，從而前赴粉嶺、上水、大埔，以至九龍等地。蓮塘／香園圍口岸今年稍後時間啟用，公路可分流沙頭角口岸和文錦渡口岸的過境車輛，減輕新界北區整體交通壓力。



回收場看準交通網插旗



不過，香園圍村村長萬新財與村民卻擔心居住環境受破壞，他表示有回收公司已看準公路網打通後的好處，計劃在香園圍村毗鄰的土地建回收場。他說，回收場等同處理垃圾，對鄉郊環境破壞極大，他正聯同村民向有關當局反對。



此外，他擔心貨櫃場以及拖頭貨車停車場陸續進駐該區：「我哋村同蓮麻坑村之間嘅蓮麻坑路係單線雙程行車，如果附近農地被用作貨櫃場或停車場，兩村交通將會癱瘓。」他說政府有計劃擴闊該路段，仍未知工程何時落實，「因此，我哋村民對香蓮圍公路開通既喜又驚，擔心隨住交通改善環境受破壞。」