﻿《逃犯例》加入監察員﻿﻿ 鄭若驊稱建議可考慮﻿

修訂《逃犯條例》爭議持續，有意見要求加入監察員、探視權等條款，以使在犯人被移交後，仍能跟進其人權保障狀況，律政司司長鄭若驊昨天並未有一口拒絕，她表示可以考慮。政務司司長張建宗就修訂與多個外國商會交流後，指部份商會表示釋除了疑慮，並認同和支持當局修例。



律政司司長鄭若驊昨天出席電台節目時表示，可以考慮在法例中加入監察員的安排，以確保整個移交程序符合人權，若犯人被移交後，監察員發現當地有違人權保障，可透過當地的司法制度馬上提出相關司法程序。同時，她認同港府可以按個案加入符合移交安排的條款，如要求設公開審訊或探視權，如果申請一方拒絕，港方可以不再跟進申請。



張建宗指部份商會抱「既定立場」



另一方面，政務司司長張建宗昨日發表網誌，指他較早前他與外國商會講解《逃犯條例》修訂，雙方深入及坦誠交流，部份與會者在了解實情後，明確表示認同和支持修例的決定，認為能彰顯法治。他續說，特區政府還會繼續與不同界別的團體磋商，全力破解社會上的誤解和疑惑，並強調奉公守法市民毋須擔心。



稍後他出席公眾場合時再詳細談及與商會的會晤情況。他說，交流內容包括港府會就引渡個案重重把關；被引渡者有上訴至終審庭、法律援助等司法保障等。大多數亞洲國家、一些歐洲國家的商會聽到後，表示感到安心和放心。不過，張建宗承認有些商會抱有「既定立場」，他沒有明確說明，只謂：「那些頻頻發聲的，你哋應該知道的。」



譚耀宗：有人借機抹黑中國



此外，港區人大代表譚耀宗在電台節目中表示，各地均有類似的移交逃犯協議，難以理解為何只有香港不能做，「佢哋就做得，我哋就唔得」。他直指一些外國國家可能未詳細理解修訂內容，只為配合中美貿易戰摩擦，利用這問題抹黑中國。



