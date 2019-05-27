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德庇護黃台仰李東昇 陳浩天：國際不認為港自由

2019-05-27 列印
　　被政府以《社團條例》禁止運作的香港民族黨，其召集人陳浩天昨出席電台論壇時表示，德國一年前已向涉及旺角騷亂的黃台仰和李東昇批出難民庇護，反映德國對香港看法早已改變，國際社會不再認為香港是比中國自由的地方，加上硬推《逃犯條例》修訂，將令國際社會對香港的看法更差，認為香港更似中國。

　　至於德國外交部聲稱香港人權狀況整體良好，陳浩天認為只是官腔，他解釋道，德國政府批出難民身份前，必然考慮到事件可能鬧成外交風波，上述說法緊是淡化事件的政治色彩。

　　民建聯立法會議員張國鈞則表示，港人應清醒看待這次事件，毋須跟着歐美言論「起舞」。他指出，黃台仰和李東昇涉及旺角暴動事件，犯下刑事罪行，在香港的定位非常清晰。

　　同場的港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌則擔心通過《逃犯條例》修訂後，會有更多人尋求外國庇護，影響香港及一國兩制的聲譽。

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