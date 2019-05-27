德庇護黃台仰李東昇 陳浩天：國際不認為港自由

今季出現多匹多捷馬，而且均出自現時在練馬師龍虎榜前列位置的馬房。以蔡約翰為例，旗下賽駒如「夏威夷」、「美麗滿載」、「勝得精彩」、「紅運戰士」及「鄉村瑰寶」等，這些馬匹於季內至少四度勝出，合共為練者帶來至少二十場頭馬。 羅富全即使多捷馬不及前者，但旗下賽駒季內演出穩定，不少也至少交出兩W，而「繽紛遊戲」及「勁無比」更分別五捷及四捷。此廄今季在大賽的成績理想，如「紅衣醒神」及「歡樂之光」揚威一級賽、「添滿意」及「妙算達人」囊括四歲馬系列賽事、「精明才子」攻下三級賽，而「日日精彩」等亦早已躋身明星馬行列，就是因為這些馬匹季內理想的賽績，更能吸引馬主們慕名而投。 約翰摩亞今季一改以...

2019-05-27