德庇護黃台仰李東昇 陳浩天：國際不認為港自由

至於德國外交部聲稱香港人權狀況整體良好，陳浩天認為只是官腔，他解釋道，德國政府批出難民身份前，必然考慮到事件可能鬧成外交風波，上述說法緊是淡化事件的政治色彩。
民建聯立法會議員張國鈞則表示，港人應清醒看待這次事件，毋須跟着歐美言論「起舞」。他指出，黃台仰和李東昇涉及旺角暴動事件，犯下刑事罪行，在香港的定位非常清晰。
同場的港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌則擔心通過《逃犯條例》修訂後，會有更多人尋求外國庇護，影響香港及一國兩制的聲譽。
八旬教車師傅昨午相約徒弟母女二人品茗，及後，女徒弟興之所至駕駛教學車走一轉，卻令師傅走上不歸路。教學車載着三人沿九龍灣觀塘道行駛，天雨彎位失控，狂撼巴士站。站內候車四名市民受傷，教學車上三人亦受傷送院...
2019-05-27
河南南陽媒體日前報道水氫發動機在南陽下線，裝有這種發動機，汽車可以即時制取氫氣，只需加水即可行駛，此事引起廣泛關注的同時亦引起不少網民的質疑，雖然當地的車企龐姓負責人則堅稱並沒有造假，但經查後他曾多次...
2019-05-27
正在日本訪問的美國總統特朗普昨日到千葉縣的高爾夫球場，與日本首相安倍晉三打高爾夫球，安倍親自迎接並駕駛高球車接載，兩人先在俱樂部共晉早餐，再切磋球技；下午則轉到「國技館」觀賞大相撲今季最後一場比賽，並...
2019-05-27
港島中半山豪宅地段，有不少著名豪宅，其中世紀大廈坐落於地利根德里之上，市場鮮有放盤，是次介紹該盤一個大單位，面積2786方呎，四房三套房設計，偌大廳堂素白簡潔，配備兩面闊幕玻璃採光，將山景及維港展現眼...
2019-05-25
金管局總裁陳德霖將於10月退休，距今僅四個多月，市場中人都四出收風誰是未來金管局掌舵人。據消息指，雖然較早前專責物色金管局新任總裁的遴選委員會仍在進行全球招聘程序，但有關方面暫仍屬意由該局現任副總裁余...
2019-05-27
阿士東維拉今晚英冠附加賽決賽，將在溫布萊球場與打比郡爭奪最後一個英超席位，維拉季尾一直持續強勢，中場侯利漢尼今季更是對手剋星，此子豪言會擺脫上季功虧一簣的陰影，領軍重返英超，直取維拉主勝。 （香港時間周一晚上10:00開賽） 維拉季尾十二輪英冠常規賽豪取十勝一和一負，早前附加賽四強兩回合與西布朗打成2:2，最終憑十二碼4:3擊敗對方入決賽，中場侯利漢尼強調不會重蹈去年決賽不敵富咸的覆轍︰「己隊有了去年的經驗，希望可以有助備戰。」該隊在助教泰利鼓動士氣下，今季英冠雙殺由領隊林柏特督師的打比郡，兩戰轟入七球而且一球不失，前者期間貢獻三球，今戰可望再成為對方剋星。 林柏特...
2019-05-27
Astell&Kern旗下DAP一門多傑，當中整合耳擴功能的KANN系列下月將加入新成員KANN CUBE，機身大了一個碼，耳筒最高輸出可達12V RMS（平衡），且新增Mini XLR插頭，...
2019-05-27
《第72屆康城電影節》昨日舉行閉幕禮，並頒發今屆多個獎項，其中最受矚目的最佳電影金棕櫚獎，最終由韓國名導奉俊昊的新作《上流寄生族》奪得該最高榮譽。今次是首次有韓片奪得該大獎，亦是繼去年日本導演是枝裕和...
2019-05-27
很多專家都知道，即使是最優秀的科學家，其撰寫論文，以及有效將資訊傳遞給受眾的能力未必一樣出色。最近一份主要由內地留美學生聯合撰寫、運用AI寫論文的研究，有機會顛覆學術界，讓平凡人都可以寫出精闢的論文。 這份由六位大學生撰寫關於PaperRobot的論文，可有效協助大學及研究生快速構想論文理念、背景知識圖，寫摘要、關鍵內容、標題，並可理順出結論和未來研究的方向。研究發現，這個論文AI助手提出的摘要、結論和未來的工作，都較一般人類研究員寫得還要好。 這個AI論文助手目前主要應用在生物醫學領域上，因為這個領域的論文數目已超過二千六百萬份，近年產量更每年超過一百萬份。由於數量太多，...
2019-05-27
今季出現多匹多捷馬，而且均出自現時在練馬師龍虎榜前列位置的馬房。以蔡約翰為例，旗下賽駒如「夏威夷」、「美麗滿載」、「勝得精彩」、「紅運戰士」及「鄉村瑰寶」等，這些馬匹於季內至少四度勝出，合共為練者帶來至少二十場頭馬。 羅富全即使多捷馬不及前者，但旗下賽駒季內演出穩定，不少也至少交出兩W，而「繽紛遊戲」及「勁無比」更分別五捷及四捷。此廄今季在大賽的成績理想，如「紅衣醒神」及「歡樂之光」揚威一級賽、「添滿意」及「妙算達人」囊括四歲馬系列賽事、「精明才子」攻下三級賽，而「日日精彩」等亦早已躋身明星馬行列，就是因為這些馬匹季內理想的賽績，更能吸引馬主們慕名而投。 約翰摩亞今季一改以...
2019-05-27