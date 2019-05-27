政府擬禁電子煙分發港轉口產業現倒閉潮

禁電子煙條例草案尚未在立法會通過，本港分發轉口產業驚現倒閉潮！近年不少內地電子煙產品製造商將貨品運到本港物流公司倉庫，經分拆包裝後轉口往外國，惟近月政府提出修例建議，列明不允許分發工序，內地廠商即將分拆業務轉交澳門，本港因此失去龐大生意，不少公司相繼裁員和結業。業界期盼修例可豁免分發業務，以挽救該行業。記者：林家希 李殷



食衞局今年二月刊憲提出修例建議，擬禁止進口、製造、售賣及分發電子煙、加熱煙等新型煙草產品，雖然建議有待立法會議員審議及表決，但近期已導致本港分發轉口電子煙產品公司瀕臨滅亡。



本港一家倉儲物流公司姓陳負責人透露，內地是全球電子煙產品主要生產國，廠家若出口產品，可按貨品總值獲取一定比例的出口退稅，但由於外商採購數量不一，也有不少小定單，廠家若分別為每張定單的產品報關，須按定單數目支付較多手續費，因此近年紛紛向內地海關申請一張報關單後，將大量產品運往本港倉儲物流公司保管，並委託按照定單分拆包裝產品，再轉口送交外國，「對內地廠家來說，這方法既省成本，也賺盡出口退稅，而且香港船期比較頻密，因此帶動本港倉儲、分拆及轉口業務，但『禁令』一出，全行面臨滅亡！」



內地廠商轉往澳門分拆包裝



陳解釋，修例建議雖然允許電子煙產品「原封不動」轉口，但列明擬禁止在本港「分發」，不少內地廠家得悉香港將於通過法例後禁止有關工序，未雨綢繆，近月終止與本港公司合作，轉交澳門的公司分拆包裝，再安排貨車經港珠澳大橋運貨往本港，「直接駛到貨櫃碼頭上船，不需要我們了！」



香港電子煙協會主席陳民輝表示，修例建議提出前，本港的分拆、包裝及轉口電子煙產品業務蓬勃，有三家大型及十多家小型公司，每月生意額共逾十億元，但近月不少公司倒閉，或接洽其他生意掙扎求存，估計每月生意額暴跌至約一億元，其中一家公司原有約一百八十名員工，近期已多番大裁員，目前僅剩約二十人，「全行約五百人，不少已失業，或即將失業。」



陳民輝強調，本港儲存和分發的電子煙產品，全部均會出口，不會在本地銷售，不應禁止有關工序，連累不少人失業，「與其修例禁止電子煙，不如加以規管。」



另一倉儲物流公司姓張負責人表示，他不反對當局修例禁止進口、製造及售賣電子煙，但應豁免分發，因為有關產品不在本地銷售，「希望政府聆聽業界聲音，保障行業生存和工人飯碗！」



對於業界要求豁免「先分發、後轉口」工序，食衞局發言人回應稱，如果容許另類吸煙產品進口香港後再出口，需要設立周全的執法系統，以監視整個供應鏈，包括貨物登記及嚴謹追蹤產品，確保它們適時出口，而非流入黑市，惟有關執法工作要投入過多資源，並為整體執法工作施加不必要壓力。



