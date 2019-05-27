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共享屋計劃已惠助270戶家庭

2019-05-27 列印
　　運輸及房屋局局長陳帆昨日出席社聯舉辦的社會共享房屋計劃時表示，社聯自二○一七年九月推出社會房屋計劃至今，已經有逾二百七十戶家庭受惠。

　　他說，在現今住屋問題嚴峻的情況下，共享房屋可以為一些居住在不適切住所的住戶，打開一片新的天空；改善了劏房戶的生活環境，有助小朋友成長，政府亦已經預留二十億元發展過渡性房屋，期望社會各界給予更多支持。

　　一名入住了共享房屋三個月的住戶表示，租金壓力比以往大大減輕，居住環境亦大幅改善，她曾經擔心與陌生人同住，會有很多摩擦，但透過互相包容，共居的關係很和諧。

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