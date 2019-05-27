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六四遊行逾二千人參加

2019-05-27 列印
　　支聯會昨午舉行六四運動三十周年遊行，大批參與者從灣仔修頓球場遊行往西環中聯辦。大會以「人民不會忘記」的巨幅標語開路，並有組織向參與者派發黃色印有「撐自由 反惡法」字樣的雨傘，既悼念六四，亦反對政府修訂《逃犯條例》。

　　遊行在昨午三時開始，大會表示有約二千二百人參加，他們沿途大呼口號：「平反六四」；警方則指高峰時人數約為二千一百人。手持黃傘的黃先生表示很擔心《逃犯條例》修訂案通過後，港人會因怕被移交而減少參與遊行。

　　不過有近二十人卻手持中國國旗，以及聲稱是「暴民砸死解放軍」的圖片，在修頓附近踩場，但雙方未有發生衝突。

　　支聯會下周二將舉行「六四晚會」，今年的主題是「人民不會忘記 平反六四 公義必勝」，大會希望有十萬人出席。

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