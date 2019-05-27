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近半教師指IT課內容落後

2019-05-27 列印
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　　香港青年協會青年研究中心屬下的「青年創研庫」發佈「初中資訊科技教育效能」調查，發現近五成受訪教師認為科技發展太快，課程未及更新；同時建議把資訊科技科增加每周兩課節。

　　調查訪問超過一百所中學的六百位教師及學生，以了解學校推行初中資訊科技教育的效能。調查發現超過三成人認同課程涵蓋太廣，連教師亦不能掌握新科技；約五成人則指課時不足，對學習造成妨礙。

　　同時指出受訪教師的期望，學生完成初中資訊科技課程後，能進行相關實際操作。但受訪學生大多表示，他們只認識技術名稱及進行簡易操作，而且學生對資訊科技學習並不積極。

　　團體建議，教育局要求學校把資訊科技科擴增每周兩課節，亦需參考外地把「資訊素養」列為課程一部份的做法。

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