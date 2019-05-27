﻿電閘不堪一撬﻿ ﻿竊匪三秒打開﻿

據最新一期《東周刊》報道，市面愈來愈多店舖使用電閘，取代舊式的手動捲閘，怎料卻變成方便竊匪作案，近年更出現電閘黨橫行，專門揀用電閘的商舖埋手爆竊，店舖損失未必大，但同類案件近半年有急升跡象，已引起店舖東主及警方關注。有保安專家協助《東周刊》到多個地區巡查不同店舖，發現大部份所使用的電閘看似穩陣，但控制電閘開關的鎖箱卻設計簡陋，大部份都是不堪一撬，竊匪甚至只需三秒就可以將之打開，賺門入舖隨意搜掠。保安專家更指，若電閘沒有額外加裝連接地面的鎖頭，店舖又無設置閉路電視及防盜警鐘，就容易成為竊匪目標。



「上月底案發當日回到店舖，見到電閘無端端打開已心知不妙，立即查看店內閉路電視錄影，果然看到有一個穿風褸的男人將成部收銀機抬走，損失約四百元。」長沙灣保安道一間西餐廳的老闆陳先生說，本來以為店舖的電閘很牢固，但原來電閘鎖箱的蓋易被撬開。



涉事西餐廳開業只有半年，防盜設施只靠電閘及店內閉路電視，店外無「天眼」、無警鐘、無另加鎖頭將捲閘跟地面扣起，屬於三無店舖。鄰舖亦只有一部「只影不錄」的閉路電視鏡頭，職員承認只用來阻嚇賊人。陳老闆說，當初認為治安不差，以為沒太大危險，案發後已安排加裝警鐘、防盜感應器，及在捲閘外加多一個鎖頭。



據《東周刊》報道，深水埗南昌街一間同樣沒安裝防盜設施的皮革店，上月亦曾被賊以硬物撬開電閘鎖箱，最後證實店舖未有損失。店員吳女士說，店舖開業二十多年，第一次被竊匪光顧，老闆事後已在電閘鎖箱外加了一個小鎖頭，及加裝其他防盜設施。



逾半未裝地牛鎖



據警方統計，去年至今年二月，全港非住宅樓宇爆竊案一共有五百四十多宗，雖然數字未有將涉及電閘黨的案件分類，不過翻查曾被傳媒報道過的電閘黨爆竊案，今年截至五月十三日，最少已發生十七宗，相比去年六至十二月只有六宗，明顯激增逾一倍。



一名曾調查多宗電閘黨案的警官說：「很多電閘鎖箱的蓋都用鋁片製，易撬開。曾有被竊店舖的閉路電視拍到，一名獨行竊匪只用螺絲批便將該電鎖箱蓋撬開，再按掣將閘升起，爆門過程只需三秒便搞掂。」他續說：「竊匪多數選擇舊區人流較少街道的店舖，並在周五晚至周日銀行關門，店內銀頭較多時出動，下手前亦會先踩線，確認店舖有沒有其他防盜裝置。」



市面很多使用舊式手動捲閘的店舖，都在閘底加設連接地下、俗稱「地牛鎖」的鎖頭，將捲閘牢固地扣在地上。保安專家嚴志光說：「不過很多店主改用電閘，由於捲閘經由摩打捲動，人手不能隨意拉得動，令不少店主誤以為電閘已很安全，不用地牛鎖亦無問題，但若店舖又無警鐘或閉路電視等防盜裝置等，便是三無店舖，好容易成為竊匪光顧的目標。」



《東周刊》上周與嚴志光分別到多個近期曾有電閘黨出沒的地區巡視，發現果然有不少「三無店舖」。其中尖沙咀加連威老道一帶，約三成地舖使用電閘，當中逾半都沒有「地牛鎖」、閉路電視及警報系統。



該處一間樓上餐廳，年初便遭竊匪撬開大廈正門的電閘，進入店內，掠去近五萬元現金及一批財物，現時商廈電閘已加設「地牛鎖」，但未見安裝閉路電視及警鐘；至於深水埗及長沙灣一帶，亦有不少「三無店舖」。



「有些店舖以為在電閘鎖箱加裝鎖頭便安全，但其實竊匪只要在掣箱蓋邊撬開一角，已能伸支螺絲批入去按掣開閘。」嚴志光續說：「坊間有些電閘系統可透過手機程式控制電閘開關掣的電源，只要店主截斷開關掣電源，即使掣箱被人撬開，也無法升起捲閘。」他建議，店舖應在電閘頂部加裝感應器，並將之接駁至警報系統，才能更有效防盜。



雖然部份店舖購有財物保險，保障因盜竊引致的損失，不過國際專業保險諮詢協會會長羅少雄說：「店舖安裝防盜設施的多寡，以及該防盜系統效能有幾大，其實會直接影響保費金額，保險公司會考慮電閘材料、有沒有另加鎖頭及所使用的牌子等判斷，保費或賠償差價可高達兩倍。」



他提醒店主在簽訂保單後，一旦因防盜系統失靈或店方疏忽，未有如常鎖上已申報的閘鎖，保險公司或有權不作賠償。



