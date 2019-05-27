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陳肇始：三宗鼠戊型肝炎仍在調查中

2019-05-27 列印
　　食物及衛生局局長陳肇始昨午出席捐贈器官活動時，回應早前三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案的調查情況，她指衞生署仍在調查，暫未有進一步報告，並稱捕鼠方面亦有一直有成效，並已將相關的鼠隻樣本送往檢驗。

　　另外，陳肇始亦表示，衛生署會繼續推廣器官捐贈，至今已有超過三十萬人簽署中央器官捐贈登記名冊。她表示，每日有二千多人等待器官捐贈 ，需要更加多家人同意捐贈的情況，並指目前只有半數願意在家人被確認腦幹死亡後捐出家人的器官。

　　陳肇始更指，預期增加器官移植主任的數目，令醫管局的器官移植工作更加有效和快捷。

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