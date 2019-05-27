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﻿STEM燈光設計賽減少光污染

2019-05-27 列印
■冠軍隊伍粉嶺救恩書院的師生及作品。
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        為喚起大眾更關注光污染，香港大學早前舉辦「減少光污染創意燈光裝置STEM設計比賽」，更於「2019香港科學節」展出得獎作品，獲獎老師更指，希望藉此加深學生對光污染認知，讓他們將來以知識改善環境問題。

　　港大舉辦的「減少光污染創意燈光裝置 STEM設計比賽」鼓勵學生利用STEM知識，設計戶外燈光裝置。

　　每隊參賽隊伍須提交一份有助減少光污染的戶外燈光裝置（實物原大或比例模型）及技術書面報告，冠軍隊伍為粉嶺救恩書院，作品名為「風琴式光暗漸變智能感應燈列」。作品可令街燈燈光根據人流調節光度，以減少所需使用街燈亮度及數目。 冠軍隊伍的指導老師張開恩發表感言指，比賽除了能教導學生如何有效地運用STEM知識解決實際問題外，亦讓學生繼續以知識致力改善環境問題，為社會出一分力。
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