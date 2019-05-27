﻿社企為運動員配對 ﻿﻿退役人生﻿換新跑道

港產片《逆流大叔》其中一句對白：「只要留得住呢個乒乓波啲嘢，點畀人拆都好啦，我哋都可以擇日重賽嘅！」出自戲中的威廉（胡子彤飾演），他為了女朋友，放棄夢想，當一個營營役役的「打工仔」，其後參與公司的龍舟隊，重拾做運動員的熱誠。現實中，不少運動員為了生計，被逼放棄自己的夢想，非常可惜。於今年一月成立的社企OnBoard，專為運動員規劃職業生涯，包括協助他們創業和就業，令他們在賽場上勇往直前，無後顧之憂，退役後可以開始人生新一頁。記者、攝影：丁啟健



OnBoard創辦人之一劉家駿說：「不少年輕運動員因擔心日後的出路而選擇放棄追夢，對年輕人發展以至香港體壇發展都有壞的影響。香港在這方面可以做得更多。而運動員擁有不少特質，正是企業需要的人才。OnBoard為運動員提供職業配對，可讓現役運動員專心訓練爭取佳績，從而推動香港體壇發展，同時可為公司配對合適人才，是雙贏局面。OnBoard希望推動商界創造共享價值，讓更多企業認識及享受這種資源優勢。」



現役香港水球代表隊成員馮剛政是OnBoard計劃下的成功個案，現時在新世界發展擔任高級主任，同時是OnBoard創辦人之一。他說：「現時運動員的出路不多，但運動員的潛力，有很大發展空間，運動員長期受訓，在時間管理及自律性會較好，而且勇於接受挑戰、勤奮、以及意志堅定，這些特質正是企業尋找人才的條件，同時能開創自己的另一片天。」他現時放工後，仍會接受水球訓練，繼續追求自己的夢想。



鐵人冀為港運動界獻力



前香港水球代表隊成員沈瑩是首位獲OnBoard注資創業者，得以發展其運動服裝設計業務。她說：「當初選擇創業，是因工作時間彈性，可兼顧水球訓練的時間。而自己是主修時裝設計，加上自己是運動員的身份，知道運動員對服裝的需要，對這個行業發展有一定優勢。跟OnBoard合作後，他們除了提供種子資本，還為我介紹商業夥伴和提供商業意見，甚至是我現在懷孕，OnBoard也幫助我聘請運動員作員工，令我可以比較安心，即使生育後仍能重身投入自己的事業。」



另一透過OnBoard找工作的成功個案是前香港三項鐵人代表許煒森，現時於新世界發展旗下商場擔任市務經理。她說：「OnBoard能將每位運動員的經歷和特長，配對不同公司的業務發展，發揮所長。以她自己為例，她以往有數碼營銷的工作經驗，而現時工作的商場的理念是傳承香港運動文化，與她以住是運動員的身份不謀而合，同樣希望為香港運動界的發展出一分力。」



OnBoard由新世界發展有限公司執行副主席兼總經理鄭志剛（Adrian）策劃。劉家駿加盟新世界前曾於慈善機構工作，在一次舊同學聚會中重遇初中同學Adrian，兩人對企業發展及服務社會的理念一致，結果一拍即合，Adrian邀請劉家駿加盟新世界，並合作成立子公司OnBoard，為運動員提供創業和就業出路。



