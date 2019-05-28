﻿前高官涉貪案 馮永業自爆十年秘戀 與陳婉玉如「夫婦」

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業二○○四年購買羅便臣道豪宅時，涉收受賭王姨仔陳婉玉五十一萬元「甜頭」，並在其負責航權決策上涉擅用職權優待陳轄下航空公司一案，區院法官游德康昨天裁定控方舉證成立。馮永業自辯時自爆與陳婉玉認識半年後，對她感覺「相當之舒服」，彼此亦有「好感」，過去十年兩人赴澳門三十四次及返內地五次，形容與陳有親密情侶關係，女方對他「好好，好溫柔，以她的身份，從沒有要求在時間或名份上有任何要求」。



現年五十五歲的馮永業自辯時稱，他和（現年六十二歲）陳婉玉有情侶關係，為免被親人撞到，故陳建議兩人往澳門吃晚飯，首次在○三年十月底，兩人乘直升機往返，來回不過三小時，當日「大家表白下對雙方的印象」，之後展開親密關係。但他稱兩人相處時沒有談公事，他更不知道陳是港聯直升機的股東兼董事。



馮指，他○三年四月上任經濟局副秘書長後，即接獲時任港聯高層的謝天賜邀約在酒店午膳，謝帶陳出席，陳「整餐飯無說過一句」，謝只叫了一客牛扒與陳共食，他感到奇怪，令他覺得謝、陳二人相熟，「兩人超乎上司及下屬的關係」。



稱相處時沒談公事



他○三年夏天應謝邀請到俱樂部打網球，陳亦來了，其後一起晚飯。同年十月尾，他出席一個雞尾酒會重遇陳，彼此打招呼，他主動說︰「得閒再來打波。」其後他約陳去會所打網球，陳駕開篷寶馬車送他返家，其間陳提到她正辦離婚手續。馮形容陳「好少說話」，但給他感覺「相當之舒服」，雙方有好感，他向陳表白後，便發展為情侶親密關係。初時，兩人很少見面，馮稱：「我始終好照顧家人。」除了打波便是睇樓；陳為了爭取時間與他見面，會跟他一起睇樓。



馮稱，自○六年離開政府後，直至一六年被捕前的十年間，他一直與陳保持情侶關係，兩人赴澳門三十四次，也到過內地五次，主要是行街、食飯、睇家俬及睇畫。馮稱：「好好，（她）對我好好，好溫柔，好好，以她的身份，從沒有要求我在時間或名份上有任何要求。」



陳無要求任何名份



控方傳召廉署首席調查主任李景成出庭作供。辯方引述馮一六年十一月向廉署錄取的口供謄本，並向李景成查證。謄本內容包括馮透露與陳之間是親密男女關係，並維持十幾年。馮稱與陳的關係：「好似夫婦，除了無名份。」他亦稱，不敢告知太太關於他與陳的關係。



另外，馮自辯時透露，他自去年九月遭停職後，一直沒有工作，並透露與（政策創新與統籌辦事處總監）馮程淑儀仍然在婚，二人的女兒今年十七歲。