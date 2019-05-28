﻿「超級黃雨」大水浸﻿﻿ 天水圍三條村﻿重災

天有不測之風雲，昨清晨一場三個多小時的黃雨，新界西北元朗、天水圍及屯門，在一個小時內錄得逾七十毫米雨量，多處低窪地區出現水浸，其中天水圍新生村、祥降圍及沙洲里村成重災區，水湧入屋，一度水深及膝，十多人被困。報警後消防到場將村民救出，一人不適送院。



受到一度低壓槽影響，本港昨早多區均下大雨，降雨量超過三十毫米，天文台於昨早五時發出黃色暴雨警告信號，懸掛三個多小時後於早上八時十五分取消。但黃雨期間，屯門、元朗、西貢及大埔錄得降雨量超過七十毫米。當中天文台錄得天水圍、元朗及屯門一小時內降雨量超過七十毫米，多條低窪村落水浸，村民被洪水圍困。



一小時雨量超過70毫米



其中天水圍在黃雨中成為重災區，新生村、祥降圍及沙洲里三條村，半小時內分別發生水浸，共有十多名村民被洪水圍困及大量雨水湧入屋，水深一度及膝。



昨清晨五時許，天水圍新生村在大雨中有一間村屋有洪水湧入，兩名村民被水圍困，報警後消防到場解困。



差不多同一時間，消防亦接報天水圍祥降圍村水浸，部份村屋有大量雨水湧入，水深及膝，有五名村民被洪水圍困，消防到場成功將被困村民救離險境，一名女村民不適要送院。



至早上五時三十分，元朗沙洲里村亦出現水浸，四名村民報警指被洪水圍困，消防到場將他們救出脫險。發生水浸的三條村落，均無人受傷及有人被洪水沖走，水亦很快退卻。



村民歸咎農地工程



祥降圍一名村民表示，清晨最大雨時，村內低窪地區一度水深逾半米，多名村民被洪水圍困呼救，家中部份電器來不及「升高」被浸壞。有村民埋怨稱，村內一塊農地近日進行工程，並加封圍板，疑因此導致水浸加劇。水退後，三條受水浸影響村民，忙於清理家中積水。



發展局發言人稱，有關部門昨黃雨警告信號期間，共接獲全港有五宗水浸及一宗塌樹報告。



