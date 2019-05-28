早反映渠道淤塞問題 議員批當局工作欠妥善

昨早一場黃雨，新界西北地區成水浸重災區。有立法會議員及鄉委會委員表示，其實除低窪鄉村外，區內天耀邨昨日亦有水浸，早前已向當局反映有渠務淤塞問題，但有關部門未有完善處理。



廈村鄉鄉事委員會有職員表示，昨日發生水浸的天水圍沙洲里村及祥降圍村，一直都有水浸問題，水浸原因是該區渠務設施欠妥，以及部份地區的地被「填高」，難以排水。有委員早前已向有關部門反映渠務狀況，但卻不了了之，質疑有關部門互相推卸責任。



身兼立法會議員的元朗區區議員梁志祥表示，除低窪鄉村外，天水圍天耀邨昨日亦出現水浸，嚴重影響居民日常生活。他指，早前已接獲有居民投訴渠務淤塞問題，房屋署亦有派人跟進，發現渠口佈滿樹根，但署方未有完善處理，造成水浸。



