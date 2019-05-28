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涂謹申邀林鄭辯論修訂《逃犯例》

2019-05-28 列印
　　立法會非建制派議員昨日召開記者會，公開邀約行政長官林鄭月娥就修訂《逃犯條例》展開電視直播辯論。非建制一方由涂謹申為代表出戰，日期不限，最好選擇在六月九日民陣舉行反修訂遊行之前。特首暫時未就事件表態。涂謹申表示，電視辯論是最佳途徑讓公眾明白政府的理據，就算政府認為修訂是中央給予特區的任務，特首也可以公開表達。

　　為達到向林鄭「挑機」的目的，非建制議員在記者會上大力貶低其他主要官員的能力，例如政務司司長張建宗被指解釋修訂時「水準相當低」；保安局局長李家超則官職低，無資格回答政治問題；律政司司長就只識法律，不及其他等等。

　　特首辦回覆表示，如議員希望就條例草案內容進行務實討論，立法會仍然是最合適的場所。

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