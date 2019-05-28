現年九十一歲的李兆基近年多次表示考慮退休，而昨日公告透露，他會同時辭退公司主席兼總經理職務，及提名委員會及薪酬委員會成員職務，只留任公司執行董事，為集團繼續服務。就其退休事宜今天獲股東大會通過後，李家傑和李家誠將獲委任為公司聯席主席兼總經理，以及提名委員會及薪酬委員會之成員。李兆基旗下的上市公司共有六家，除恒地外，還包括中華煤氣、香港小輪、港華燃氣、美麗華酒店和恒基發展等，總市值接近五千五百億港元。
李兆基今卸任恒地主席
現年九十一歲的李兆基近年多次表示考慮退休，而昨日公告透露，他會同時辭退公司主席兼總經理職務，及提名委員會及薪酬委員會成員職務，只留任公司執行董事，為集團繼續服務。就其退休事宜今天獲股東大會通過後，李家傑和李家誠將獲委任為公司聯席主席兼總經理，以及提名委員會及薪酬委員會之成員。李兆基旗下的上市公司共有六家，除恒地外，還包括中華煤氣、香港小輪、港華燃氣、美麗華酒店和恒基發展等，總市值接近五千五百億港元。
前高官涉貪案 馮永業自爆十年秘戀 與陳婉玉如「夫婦」
前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業二○○四年購買羅便臣道豪宅時，涉收受賭王姨仔陳婉玉五十一萬元「甜頭」，並在其負責航權決策上涉擅用職權優待陳轄下航空公司一案，區院法官游德康昨天裁定控方舉證成立。馮永業自...
2019-05-28
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深信總有一天爬到山頂 任正非 「爬坡」形容華為與美競爭
華為創辦人任正非接受中央電視台「面對面」專訪時，以兩軍「爬坡」上山頂來形容華為與美國的競爭，他認為現時只是被美國「往下打」、「往下滑一點」，但華為總有一天會爬到山頂。他強調華為無意消滅對方，當雙方都登...
2019-05-28
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八月將宣佈對兩國非常有利的事 特朗普冀安倍糾正貿易不公
美國總統特朗普與日本首相安倍晉三周一在東京舉行峰會，特朗普就美日貿易談判表示，「八月能有重磅發表」，希望安倍糾正美日貿易不平衡問題，斥巨款採購美國軍備。 據悉，領袖峰會一對一進行，工作午餐也僅少數核心幕僚同席，特朗普早前已表態美日貿易協議簽署可等到七月日本參院選舉結束後。特朗普又指，美日雙方可能將在八月宣佈一些對兩國都非常有利的事情。 特朗普又稱貿易談判非常好，與日本的貿易失衡問題將得到解決，並將會和日本談到汽車問題；特朗普稱別把貿易和安全問題相提並論，他指日本採購了大量美國軍備，消息指包括一百零五架F35新型戰機。 安倍說非常高興特朗普訪問日本，希望此次訪問向國內外展示進...
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眺望內園景致 太古城寬敞鑽廳富空間感
港島東藍籌屋苑太古城位置優越，毗鄰港鐵太古站，而且單位向以實用率高見稱。今次介紹該屋苑一個3房放盤，單位面積逾900方呎，廳大房大，裝潢簇新，其中採半開放式廚房設計，即時令一室空間感大大提升。 ...
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四大地產家族二代全接班 四叔今榮休交棒兩子
恒基地產（012）今年三月公佈，人稱「四叔」的主席兼總經理李兆基，考慮在今年五月的股東大會後退休，由兩名兒子李家傑及李家誠出任集團聯席主席兼總經理。恒地昨日公佈，接獲四叔通知，他將在今日股東大會後榮休...
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苦練新動作 體操世界挑戰盃 石仔封王
香港運動員再次在國際賽場上為港爭光！香港代表石偉雄在體操世界挑戰盃克羅地亞站，贏得男子跳馬金牌，是他自二○○九年起參加世界盃以來，首度贏得冠軍。石偉雄在其社交網站facebook發表奪金感言，指「呢一塊獎牌我等咗十年，今年終於可以拎到啦。」 在賽事的決賽中，石偉雄兩跳分別跳出十四點六六七分及十四點八分，平均得分十四點七三四分，力壓得分十四點四八四的意大利對手（Andrea Cingolani）及得分十四點二八四以色列對手（Andrey Medvedev），奪得個人首面世界盃金牌。 石偉雄在其社交網站facebook發表奪金感言，指「今次終於可以拎到世界盃冠軍，呢一塊...
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廉航直飛 越南富國島
天氣炎熱，令人特別嚮往親近海洋，恰巧專門提供廉價而實惠機票選擇的越捷航空，近日開啟了由香港直航越南富國島（Phu Quoc）的新航線，讓大家今夏又增添了一個度假好去處，可盡情享受陽光與海灘。文、圖︰K...
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晒大肚寫真 52歲老婆高齡懷孕壓力爆煲 黃澤鋒疑患產前抑鬱症
51歲黃澤鋒跟52歲太太陳麗麗結婚9年，去年底宣佈陀B成功，不過由於麗麗屬超高齡孕婦，加上本身是乙肝帶菌者，陀B初期出現不少問題，身為準爸爸的澤鋒既要照顧老婆心理及生理，還要努力搵奶粉錢，壓力同樣唔輕...
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旅遊CEO——星夢郵輪「世界夢號」首航基隆
早陣子，朋友傳來一幀有網民在台灣基隆港口拍攝的逗趣照片，相中一艘大型郵輪出現在馬路末端，看似正在城市的狹道上跟其他汽車一起排隊等紅綠燈，報導指不少台灣網民說這畫面比台北的「懸日」奇景更有趣。每年大約4...
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馬場浮世繪——金津輝煌錯配號布出操
苗禮德訓練的「金津輝煌」昨早在內圈操練時，佩戴上錯誤的馬鞍號布，受薪董事小組及後確定，「金津輝煌」當時誤戴的V225馬鞍號布，是屬於同屬苗廄的「龍城猛將」所有，而「龍城猛將」昨早於較後時間，亦是佩戴馬鞍號布操練。小組昨天已召見苗禮德，並將於明夜跑馬地賽事舉行前再研究情況。 馬場浮世繪
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