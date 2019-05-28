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李兆基今卸任恒地主席

2019-05-28 列印
　　恒地集團昨晚發出公告，集團主席兼總經理、人稱「四叔」的李兆基，將於今日周年股東大會結束後正式退休，交棒給兩名兒子李家傑和李家誠。

　　現年九十一歲的李兆基近年多次表示考慮退休，而昨日公告透露，他會同時辭退公司主席兼總經理職務，及提名委員會及薪酬委員會成員職務，只留任公司執行董事，為集團繼續服務。就其退休事宜今天獲股東大會通過後，李家傑和李家誠將獲委任為公司聯席主席兼總經理，以及提名委員會及薪酬委員會之成員。李兆基旗下的上市公司共有六家，除恒地外，還包括中華煤氣、香港小輪、港華燃氣、美麗華酒店和恒基發展等，總市值接近五千五百億港元。

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