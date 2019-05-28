支持修《逃犯例》 應對政府有信心

入境處處長曾國衞表示，不論作為執法人員或市民也好，他絕對支持修訂《逃犯條例》，「作為有良知的人，看到手段咁殘忍的殺人案，本身證據很充份，疑犯亦親口承認殺人，如果純粹因為移交逃犯條例有漏洞不能將之繩之於法，我覺得公義是得不到彰顯，對受害人家庭亦難交代。」



他又指，往來中港人流頻密，不少外國人一直在內地經商、居住，未曾出問題，故對外國政府的憂慮莫名其妙，「如果話內地制度不健全、不安全，為何外國不叫國民不要去，反而擔心他們犯法後會被捉回內地？」他認為，應對國家、香港政府有信心，並形容有足夠把關。







