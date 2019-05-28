﻿12個新走光黑點曝光﻿ ﻿九巴玻璃梯西九站上榜﻿

炎炎夏日，青春少艾短裙、短褲通街走，但有政黨持續九年的調查卻顯示，不但多個走光黑點未有改善，更揭發包括新落成的戲曲中心、西九高鐵站、新款九巴樓梯位等十二個新黑點，存在走光陷阱，隨時令穿短裙、短褲女士成為偷拍或偷窺對象。



民建聯婦女事務委員會連續第九年公佈本港的走光黑點調查，新上榜的竟包括落成不久的戲曲中心、高鐵西九龍站、新款九巴樓梯位、灣仔會展、尖沙咀港威中心、朗豪坊、荷里活廣場、樂富廣場、新世紀廣場、海港城、星巴克北角長康街分店、PLAYT餐聽（柏寧酒店） ，導致走光原因分別為涉及透明玻璃圍欄、扶手電梯、涉及反光地板。委員會主席葛珮帆表示，西九站是不少旅客出入境必經之地，但其透明細圓點玻璃圍欄設計，增加女士走光風險，而戲曲中心的透明玻璃圍欄及扶手電梯，對女性亦造成不便，反映設計之初便沒有顧及不同性別的需要，建議政府部門在審批時必須多加考慮。



此外，今年三月新推出的新九巴設計，採用透明玻璃樓梯，也容易被窺淫者利用，葛珮帆表示曾去信九巴表達關注，惟對方回答稱，新設計可讓更多光線照入車廂，葛珮帆不滿回覆，批評設計是「叫女士不要再到巴士上層」。



至於過去被揭發存在走光漏洞的地點，部份已獲改善，但仍有不少並無改動，其中銅鑼灣希慎廣場連續三年榜上有名。



此外，位於北角長康街的星巴克，其落地玻璃設計，加上位於馬路旁，附近設有紅綠燈的過路處，令該處成為重災區，女士對街坐高椅時容易不慎走光。



警方數字顯示，去年共有三百零一宗涉及偷拍猥褻照片的案件，較一七年上升半成。早前法改會建議增加窺淫罪及未經同意下拍攝裙底罪，葛珮帆期望可在今屆立法會任期內完成立法工作，真空期內，她要求執法部門在偷拍黑點加強巡邏。



