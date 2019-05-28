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關愛2.8億支援劏房戶改善家居

2019-05-28 列印
　　立法會民政事務委員會昨日討論關愛基金推出新津貼項目，擬撥款二點八億元，支援居住在劏房的低收入住戶，改善居住環境，預計明年第二季推行。民建聯立法會議員鄭泳舜要求，當局簡化申請程序，並協助長者申請津貼。

　　新津貼項目，當中包括進行簡單家居改善維修、買傢俬家居用品及滅蟲服務，若住戶沒進行以上項目，則未能獲資助。至於資助金額，一人住戶可獲八千五百元，二人住戶以上劃一資助一萬元。勞工及福利局局長羅致光表示：「初步覺得（金額）足夠。」

　　鄭泳舜要求當局執行項目時，必須簡化申請程序，並主動接觸舊區的長者，特別是獨居長者，協助他們申請津貼。會議通過由鄭提出的動議，促請當局簡化新津貼項目申請程序，並研究向劏房戶推出租金津貼。

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