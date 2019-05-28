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校巴失控撞棚架 12學童傷

2019-05-28 列印
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　　灣仔有滿載學童校巴發生車禍。一輛載着五十名小學生校巴，由五十六歲姓李司機駕駛，沿皇后大道東向西行至大王東街交界右轉時，失控撞及一幢維修中大廈外牆，外牆一幅約十五米乘四米竹棚撞毀，校巴右邊數塊玻璃窗應聲破裂損毀，十男兩女童（八至十歲）被玻璃碎片濺中輕傷。報警後救護員到場將受傷學童送院，治療後無大礙。司機通過酒精呼氣測試，警方事後拖走校巴調查意外原因。

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