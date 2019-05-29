﻿馮永業自認 陳婉玉生命中的男人

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業涉貪瀆職案，他與賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉秘戀十年大公開，成為全城熱話。《頭條日報》取得兩人○三年首次到澳門私會的照片，男女雙方在一間高級西餐廳內手翹手，狀甚甜蜜。馮永業昨天接受代表陳婉玉的資深大狀盤問時承認，他邂逅陳婉玉時，女方正經歷婚變，好像整個世界「塌下來」，故他成為陳在情緒及感情上的依靠，更「漸漸成為她生命中的男人」。記者:徐曉伊



馮永業接受代表陳婉玉的資深大狀余承章盤問，余大狀將馮、陳兩人首次去澳門吃晚飯、慶祝聖誕節以及陳陪馮到華盛頓公幹的六張合照呈堂。余大狀指出陳一直有保存二人○三年十二月十日首次乘搭直升機去澳門的兩張登機票尾作留念，馮回應︰「我唔知道。」



根據堂上證供，馮○三年十二月十日與陳由香港坐直升機往澳門共晉晚餐。據馮供稱，該晚餐他與陳互相表白。《頭條日報》取得當晚兩人在一間高級西餐廳內的合照，兩人並排而坐，臉上展露微笑，陳更手挽馮的臂彎，狀甚親密。本報亦取得兩人在同年聖誕節前的另一張合照，兩人在餐廳一棵閃爍聖誕樹前互相依偎，儼如一對情侶。



稱陳喜被稱呼「馮太」



另四張二人在美國華盛頓的合照，見到二人在餐廳面對面而坐。另一張是二人在美國國會大樓的合照，馮搭着陳的肩膊上，二人笑容燦爛。另一張是二人站在華盛頓紀念碑前合照，相中陳戴著帽子，馮搭她的肩膊。馮解釋二人往華盛頓非旅遊，只是他到華盛頓公幹，陳飛來趁公餘時間陪他。



馮同意余大狀所說，陳很緊張他的喜好，所以她會跟着他一起去「睇樓當拍拖」，睇樓期間，會有人稱呼陳為「馮太」，陳聽後會「好開心」。余承章盤問時指出，馮初認識陳時，陳為人羞澀內斂，不會主動提及家庭及工作，而陳對「這段情」沒有安全感，因陳自知年紀比馮大，所以陳只會等他聯絡，等他相約見面。馮同意此說，所以他下班後，在他能力範圍內會去見一見陳。



余大狀又稱，陳當時經歷婚變，感受被人遺棄，陳所面對的困難時刻又如世界塌下來，馮表示同意但強調︰「佢見到我，同我一齊嗰時，佢唔會傷心，係會幾開心。」故他成為陳在情緒及感情上的依靠，更「漸漸成為她生命中的男人」。



馮又指，他在各方面，尤其日常生活都很照顧陳。他又經常鼓勵陳做多些運動，令自己開朗及有衝勁，盡量不要去看心理醫生。而馮同意余大狀所指，當他提議「要買邊層樓，陳就買；賣邊層樓，陳就賣」。



互覓相近居所 下班見面



馮坦言○四及○五年間為陳找樓盤，會選擇在他寓所附近，他指出：「我住羅便臣道嗰時，為佢（陳）搵羅便臣道一號，以便佢（陳）搬入去，其實大家喺同一條街，方便放工時去見佢（陳）。」後來馮搬往跑馬地，陳又搬近他，馮稱︰「我一放工，喺我能力範圍內，我都會去見佢。」此做法已有十多年，每次見面時間不會長。