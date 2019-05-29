指自己年事已高 感謝股東６０年支持 ﻿「四叔」榮休兩子接棒﻿﻿ 授錦囊做生意以小博大﻿

恒基地產創辦人李兆基昨日宣佈退任公司主席兼總經理，交棒給兩名兒子李家傑及李家誠，他衷心感謝各位股東對他六十年來的支持。次子李家誠感謝爸爸傳授很多錦囊給他和兄長，包括做生意和做慈善都一樣要四両撥千斤，以小博大的方式去做。



現年九十一歲的李兆基昨日在恒地股東周年大會表示，因年事已高退任公司主席兼總經理，由兩名兒子李家傑及李家誠出聯席主席，並一併退任提名委員會及薪酬委員會成員一職，但繼續留任集團執行董事。



李家誠：與兄長互相尊重



會後公司管理層會見傳媒，李兆基因喉嚨不適，全程由兩名兒子代答問題。次子李家誠表示：「爸爸傳授了很多錦囊給我們兩兄弟，做生意和做慈善都一樣要四両撥千斤，以小博大的方式去做。」長子李家傑則表示：「兩兄弟已經分工多年，全公司的架構早已習慣運作，沒有部署新計劃。」



李家誠指，父親退任後有更多時間享受家庭樂，陪孫兒玩樂，副主席林高演隨即補充，李兆基有兩架私人飛機，不會浪費。李家誠又說，自己一向熟悉本港業務，哥哥李家傑較熟悉內地，公司同事早已習慣這樣分工及架構，自己與哥哥一直都有很多溝通，兩人會互相尊重及信任。



對於本港樓市前景，李家誠指本港樓市需求很大，很多內地及海外企業均鍾情本港地產，紛湧入地產發展，故對本港寫字樓前景樂觀。住宅方面，需求很大，長遠利率偏平，看不到住宅價格有大幅下調空間，預期樓價會穩固。



李家傑指沒理由反《逃犯例》



李家傑則指，中美貿易戰對全球經濟均有影響，打擊全球投資意欲，但本港需求仍強勁，相信股市及樓市會逐漸消化。對於《逃犯條例》修訂，他認為是為了堵塞漏洞，彰顯公義，「看不到理由要反對」。



