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﻿美股中段靠穩

2019-05-29 列印
　　美國本周股市首個交易日靠穩，杜指中段報二五五八七點，升一點；納指則報七六五六點，升十九點。滙控美國預託證券價格見六十五點五六港元，升零點一一港元；騰訊則見三百二十二點三八港元，跌三點二二港元。紐約期金報每盎司一千二百七十七點四美元，跌六點二美元；紐約期油則報每桶五十九點三八美元，升零點七五美元。
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